ДНК-пастка: брати-близнюки не можуть поділити дитину, бо тест визнав батьками обох

Тест ДНК визнав обох близнюків батьками однієї дитини

Брати-близнюки не знають, хто з них став батьком дитини жінки, після того як обоє переспали з нею.

Деталі курйозної історії розповідає GB News.

Брати-близнюки, які протягом тижня переспали з однією жінкою, прийшли до суду після того, як вчені не змогли визначити, хто є батьком дитини. Обидва близнюки пройшли тест ДНК на батьківство, проте результати обох виявилися позитивними.

Суд постановив, що неможливо визначити, хто з них є батьком, оскільки їхня ДНК однакова. На суді заслухали інформацію про те, що існує 50/50 ймовірність того, що хтось із близнюків може бути батьком після того, як жінка мала секс з обома чоловіками протягом чотирьох днів у 2017 році.

Мати залишалася у стосунках з одним із близнюків, і його ім’я було вписано у свідоцтво про народження.

Однак справу було передано до сімейного суду у 2024 році після їхнього розриву, і обидва близнюки стверджували, що є батьком дитини.

Після розриву стосунків адвокати одного з близнюків домагалися видалення ім’я іншого зі свідоцтва про народження дівчинки. Суд постановив, що його ім’я залишиться у свідоцтві, оскільки буде неможливо довести, що він не є біологічним батьком.

На суді вирішили відкласти остаточне рішення до повноліття дівчинки, коли, ймовірно, наука піде вперед і зможе ідентифікувати, хто з них двох є батьком. Наразі єдиним науковим способом розрізнити близнюків є повне секвенування геному для пошуку мікроскопічних мутацій. Однак вартість такого дослідження становить приблизно 90 000 фунтів стерлінгів (понад 4,5 мільйона гривень), що є непідйомною сумою для учасників процесу. Крім того, навіть цей тест може не дати остаточних результатів.

