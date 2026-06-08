ДНК-тест "для розваги" розкрив таємницю 45-річної давності і зруйнував родину

ДНК-тест розкрив таємницю 45-річної давнини / © Unsplash

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Популярне хобі з дослідження власного родоводу може обернутися справжньою сімейною драмою та зруйнувати стосунки між найближчими людьми. Жінка зробила ДНК-тест і випадково відкрила таємницю 45-річної давності.

Історією поділилися Mirror.

Зробила ДНК-тест заради розваги і відкрила таємницю родини

За словами чоловіка, який поділився історією, його сестра у молодості вирішила завершити роман «на стороні» та зберегти свій шлюб. Жінка навіть не підозрювала, що завагітніла від коханця. Істина відкрилася лише через 45 років, коли її донька зробила ДНК-тест.

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«Вона гадки не мала, що вагітна від іншого чоловіка. Вона була глибоко закохана у цього чоловіка, але відмовилася зруйнувати шлюб через це», — розповів брат жінки.

Результат генетичного аналізу шокував усіх: батько дівчини, який її виховав, виявився не її біологічним батьком. Дізнавшись правду, мати не стала нічого приховувати, детально все розповіла доньці та навіть підтримала її прагнення знайти справжнього батька.

«Батько, який її виховав і був чудовим батьком, помер 20 років тому. На жаль, біологічний батько став алкоголіком і помер невдовзі після того, як вони налагодили стосунки», — розповів дядько дівчини.

Після того, як дівчина дізналася всю правду про свою матір, вона припинила спілкування з нею на 5 років. Розбита горем мати зрозуміла гнів доньки і назвала це своїм покаранням. Наразі 73-річна жінка залишилася сам на сам зі своїм горем.

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Дядько дівчини, яка зробила ДНК-тест, і брат її матері закликав багато разів подумати про те, чи готові ви до можливих результатів тестувань перед тим, як їх робити.

«Одна річ, якщо це пов’язано з генетичною чи медичною причиною, і вам потрібно зрозуміти історію хвороб вашої родини. Але, можливо, деякі секрети просто потрібно приховати», — сказав чоловік.

Сестри-близнючки зробили тест ДНК та були шоковані

Нагадаємо, дві сестри-близнючки з Великої Британії Мішель та Лавінія Осборни після домашнього ДНК-тесту дізналися, що вони є зведеними сестрами від різних батьків. Цей феномен має назву гетеропатерна суперфекундація і є астрономічно рідкісним: у світі зафіксовано лише близько 20 таких випадків, а Мішель та Лавінія — єдиний підтверджений випадок у країні.

Явище стає можливим, коли під час одного циклу жінка вивільняє кілька яйцеклітин, які запліднюються спермою різних партнерів, і обидва ембріони виживають.

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Сестри народилися 1976 року у 19-річної матері зі складним минулим, а їхнє дитинство пройшло в переїздах між названими сім’ями. Звістка про різне походження шокувала Лавінію, яка через важке дитинство вважала сестру єдиною опорою та спершу навіть відчувала злість через відкриту правду.

Натомість Мішель сприйняла новину спокійніше, хоч і була здивована унікальністю ситуації. Попри емоційні труднощі та складні стосунки з матір’ю, жінки зберегли міцний зв’язок і вважають одна одну сестрами-близнючками, чиї стосунки неможливо розірвати.

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