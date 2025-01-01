До будинку чоловіка проник злодій: чому він заборонив упіймати його та дозволив втекти з награбованим

Він сказав охоронцям, щоб вони залишили його в спокої.

Південноафриканська охоронна фірма повідомила, що команди були відправлені до будинку, в якому спрацювала тривожна сигналізація, спричинена мавпою-злодійкою.

Про це пише UPI.

Охоронна компанія Mi7 National Group повідомила, що на наступний день після Різдва до її диспетчерської надійшло декілька сигналів тривоги з будинку в Нортдейлі.

"Під враженням, що клієнт, мабуть, потрапив у біду, декілька підрозділів були негайно відправлені до будинку", - йдеться в повідомленні. "Після прибуття першої команди клієнт повідомив, що мавпа проникла до будинку і викрала пульт із тривожною кнопкою".

Мавпа втекла з пультом, а компанія продовжувала отримувати тривожні сигнали, поки примат не опинився поза зоною дії приймача.

"У незвичному повороті подій клієнт вирішив не доручати нашим командам переслідувати злочинця і дозволив йому втекти з награбованим", - написали представники компанії.

Нагадаємо, незграбна злодійка не змогла викрасти авто та насмішила власника. Механічна коробка передач поставила її в глухий кут.

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