До чого падає ложка: що про таку подію говорили наші предки

У наших предків існувало чимало народних прикмет, які були пов'язані з таким кухонним приладдям, як ложка. Що означає, якщо падає ложка і чому її не можна залишати в горняткові з чаєм?
Народна мудрість донесла до наших днів такі прикмети, які пов'язані з ложкою:
- Знайшли зламану ложку — хтось з найближчого оточення (друзі, колеги, рідня) заздрить і намагається всіляко шкодити. А якщо випадково зламати цей предмет, слід підготуватися до бідності, погіршення фінансового становища (може позначитися на роботі, наприклад, ви втратите своє місце).
- Втратити чайну ложку до неспокійних проблем всередині сім'ї, між ріднею панує розлад.
- Якщо ви знайдете ложку на своєму шляху на вулиці — чекайте на неприємності в особистому житті або вдома. Можливо це буде скандал з коханою людиною чи розставання з другою половинкою.
- Впала десертна ложка — чекайте на зустріч із непроханими гостями, які прийдуть до вашої оселі з маленькою дитиною. А ось якщо випустили з рук столову ложку, до хати найближчим часом зайдуть знайомі, друзі або колеги по роботі.
- На обідньому столі зранку побачили брудну десертну ложку, значить незабаром станеться неприємна розмова з сусідами чи на роботі. Ймовірно вона буде містити і великий скандал.
- В тарілці випадково виявилося дві ложки до весільного клопоту. Чекайте на сватів, адже скоро ви заручитесь.
- Під час їжі ложка часто зачіпає зуби — до браку грошей, зовсім скоро настануть важкі часи з фінансової точки зору.
- Впало на підлогу відразу багато ложок або часто падають ложки — чекайте на гучний сімейний скандал.
- З дому часто пропадають ложки — на родину гнівається будинковий оселі, тому потрібно зробити все, щоб його задобрити. Інакше життя в такому домі не буде. Покладіть в кутку кімнат тарілки з солодощами та попросіть у духа будинку пробачення.
- Чому не можна залишати ложку у чашці з чаєм чи кавою? Прикличете до себе бідність, збитки, серйозну хворобу.
- Не можна також залишати на всю ніч ложку на столі — залучите у родину проблеми і великі неприємності. Тому завжди стежте, щоб на столі нічого зайвого не залишалося на ніч.
- На обідньому столі лежить зайва ложка — в гості зайде приятель або родич. При чому такий візит буде дуже приємним.
- Поганий знак отримати ложку у подарунок, адже це передвістя того, що людина скоро сильно захворіє. Тому краще відмовтеся від подарунка або дайте за нього невеликий відкуп — навіть однієї копійки буде достатньо.
- Вкрасти ложку з чужого будинку — накликати на себе неприємності, які повинні були статися з членами іншої сім'ї. Тому ложку краще повернути господареві або просто викинути.
- На робочому місці впала ложка на підлогу — скоро людину звільнять, особливо, якщо це працівник ресторану або кафе.
Існує чимало народних прикмет, які пов'язані зі столовим приладдям. Слід акуратно користуватися ложками, щоб в будинку завжди панував мир та була спокійна атмосфера.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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