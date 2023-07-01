До чого падає ложка: що про таку подію говорили наші предки

У наших предків існувало чимало народних прикмет, які були пов'язані з таким кухонним приладдям, як ложка. Що означає, якщо падає ложка і чому її не можна залишати в горняткові з чаєм?

Народна мудрість донесла до наших днів такі прикмети, які пов'язані з ложкою:

Знайшли зламану ложку — хтось з найближчого оточення (друзі, колеги, рідня) заздрить і намагається всіляко шкодити. А якщо випадково зламати цей предмет, слід підготуватися до бідності, погіршення фінансового становища (може позначитися на роботі, наприклад, ви втратите своє місце).

Втратити чайну ложку до неспокійних проблем всередині сім'ї, між ріднею панує розлад.

Якщо ви знайдете ложку на своєму шляху на вулиці — чекайте на неприємності в особистому житті або вдома. Можливо це буде скандал з коханою людиною чи розставання з другою половинкою.

Впала десертна ложка — чекайте на зустріч із непроханими гостями, які прийдуть до вашої оселі з маленькою дитиною. А ось якщо випустили з рук столову ложку, до хати найближчим часом зайдуть знайомі, друзі або колеги по роботі.

На обідньому столі зранку побачили брудну десертну ложку, значить незабаром станеться неприємна розмова з сусідами чи на роботі. Ймовірно вона буде містити і великий скандал.

В тарілці випадково виявилося дві ложки до весільного клопоту. Чекайте на сватів, адже скоро ви заручитесь.

Під час їжі ложка часто зачіпає зуби — до браку грошей, зовсім скоро настануть важкі часи з фінансової точки зору.

Впало на підлогу відразу багато ложок або часто падають ложки — чекайте на гучний сімейний скандал.

З дому часто пропадають ложки — на родину гнівається будинковий оселі, тому потрібно зробити все, щоб його задобрити. Інакше життя в такому домі не буде. Покладіть в кутку кімнат тарілки з солодощами та попросіть у духа будинку пробачення.

Чому не можна залишати ложку у чашці з чаєм чи кавою? Прикличете до себе бідність, збитки, серйозну хворобу.

Не можна також залишати на всю ніч ложку на столі — залучите у родину проблеми і великі неприємності. Тому завжди стежте, щоб на столі нічого зайвого не залишалося на ніч.

На обідньому столі лежить зайва ложка — в гості зайде приятель або родич. При чому такий візит буде дуже приємним.

Поганий знак отримати ложку у подарунок, адже це передвістя того, що людина скоро сильно захворіє. Тому краще відмовтеся від подарунка або дайте за нього невеликий відкуп — навіть однієї копійки буде достатньо.

Вкрасти ложку з чужого будинку — накликати на себе неприємності, які повинні були статися з членами іншої сім'ї. Тому ложку краще повернути господареві або просто викинути.

На робочому місці впала ложка на підлогу — скоро людину звільнять, особливо, якщо це працівник ресторану або кафе.

Існує чимало народних прикмет, які пов'язані зі столовим приладдям. Слід акуратно користуватися ложками, щоб в будинку завжди панував мир та була спокійна атмосфера.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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