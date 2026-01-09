До “кінця світу” залишились лічені дні: вчені вирахували точну дату, але щось пішло не так

66 років тому математики вирахували точну дату кінця світу, яка припадає на п’ятницю, 13 листопада 2026 року / © Pixabay

Реклама

Якщо вірити «Рівнянню Судного дня», розробленому понад 60 років тому, 2026 рік має стати останнім для людства. Група вчених, Хайнц фон Ферстер, Патрісія М. Мора та Лоуренс В. Аміот, у своєму дослідженні, опублікованому в журналі Science у 1960 році, назвали конкретну дату кінця світу: п’ятниця, 13 листопада 2026 року.

Про те, що стало на заваді обґрунтованим математичним розрахункам, пише LADbible.

«Ми будемо розчавлені на смерть»

Дослідники проаналізували ріст населення планети за останні 2000 років і помітили тривожну тенденцію. Попри війни та епідемії, кількість людей зростала все швидше. З 1,6 мільярда у 1900 році населення стрибнуло до 3 мільярдів у 1960-му.

Реклама

Вчені вивели складну формулу, яка показувала: якщо темпи збережуться, населення сягне «нескінченності» саме у листопаді 2026 року.

«Наші праправнуки не помруть з голоду. Вони будуть розчавлені на смерть» — йшлося у песимістичному висновку дослідження.

Вчені вважали, що технології дозволять прогодувати будь-яку кількість людей, але фізичного простору просто не вистачить, і система «самознищиться» від тисняви.

Чому ми досі живі

На щастя, математична модель не врахувала соціальних змін. Прогноз не справдився, тому що жінки у всьому світі почали народжувати менше дітей.

Реклама

Зараз на Землі проживає близько 8,2 мільярда людей, але темпи приросту суттєво сповільнилися. За даними ООН, населення планети досягне піку (близько 10,3 млрд) у 2080-х роках, а до 2100 року навіть почне скорочуватися. Експоненційного вибуху, якого боялися в 60-х, не сталося.

Коли ж справжній кінець світу

Якщо 2026 рік ми переживемо, то коли чекати реального апокаліпсиса? Сучасні вчені з Університету Тохо (Японія) та NASA мають більш віддалений прогноз. За їхніми комп’ютерними симуляціями, Земля стане непридатною для життя приблизно у 1 000 002 021 році (через мільярд років).

Причина — Сонце. Воно ставатиме гарячішим, океани випаруються, а атмосфера втратить кисень. Тож у нас ще є трохи часу.

Нагадаємо, жахливе моделювання показало темний бік людства. Вчені розповіли як люди можуть насправді поводитися, коли наближається кінець світу.