До Лондона центром влади було маленьке місто: де правили могутні королі Англії

Замок Тамворт / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні Лондон є беззаперечним політичним, фінансовим і культурним центром Англії. Однак у ранньому Середньовіччі єдиної постійної столиці країни не існувало, а влада переходила між різними англосаксонськими королівствами.

Про це розповідає видання Mirror.

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Одним із найважливіших центрів того часу був Тамворт — нині невелике місто у графстві Стаффордшир, приблизно за 22 кілометри на північний схід від Бірмінгема.

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У VIII–IX століттях Тамворт виконував роль столиці королівства Мерсія, одного з наймогутніших англосаксонських державних утворень. Тут розташовувалася постійна резиденція монархів і працювала королівська адміністрація.

Замок Тамворт. / © Фото з відкритих джерел

Особливого значення місто набуло за правління короля Оффи. Вважається, що мерсійські правителі проводили в Тамворті більше часу, ніж у будь-якому іншому місці.

Місто зберегло стратегічне значення

Роль Тамворта як важливого оборонного центру не зникла й після нормандського завоювання Англії у 1066 році.

Близько 1070 року Роберт Деспенсер, управитель Вільгельма Завойовника, спорудив тут замок на місці давнішої англосаксонської фортеці. За переказами, раніше в місті також розташовувався палац короля Оффи.

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Замок Тамворт зберігся до наших днів і вважається одним із найкращих зразків укріплень типу «мотт і бейлі» в Англії. Нині він працює як музей, присвячений англосаксонській, нормандській і вікторіанській історії міста.

Відвідувачі можуть оглянути облаштовані кімнати, інтерактивні експозиції, піднятися на вежу та побачити околиці.

Як Лондон став головним містом

Позиції Лондона як політичного центру особливо зміцнилися після нормандського завоювання. Вільгельм Завойовник зробив місто одним із головних осередків королівської влади, після чого там поступово зосередилися урядові установи.

Тамворт натомість утратив колишнє загальнодержавне значення, однак і досі нагадує про часи, коли перебував у центрі одного з найвпливовіших королівств Англії.

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Нині в місті мешкає близько 80 тисяч людей. Поруч з історичними пам’ятками працюють магазини, ресторани, розважальні заклади та традиційна ринкова площа.

Серед сучасних туристичних місць — критий сніговий центр Snowdome і парк розваг із зоопарком Drayton Manor. Неподалік також розташовані середньовічний Міддлтон-холл та аквапарк Кінгсбері.

Які ще міста називали столицями Англії

Тамворт був не єдиним важливим політичним центром до піднесення Лондона.

Вінчестер виконував роль столиці англосаксонського королівства Вессекс і тривалий час залишався осередком королівської влади, релігії та державного управління.

У X столітті король Етельстан, якого часто називають першим правителем об’єднаної Англії, після перемоги над північними англійцями та шотландцями проголосив своєю столицею Малмсбері.

Колчестер, який називають найдавнішим британським містом, згаданим у письмових джерелах, у 49 році нашої ери став столицею римської Британії.

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