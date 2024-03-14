До спальні 7-річної дівчинки заповзла смертоносна змія: чим це закінчилося (відео)

Австралійського ловця змій викликали до однієї родини, щоб зловити дуже отруйну змію, яка залізла до спальні 7-річної дівчинки.

Компанія Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 повідомила у Facebook, що мисливець за рептиліями на ім'я Гіффо був відправлений до будинку Морейфілдів за повідомленням про червоночеревну чорну змію, яка нишпорила у кімнаті дитини.

Гіффо виявив смертоносного плазуна в порожній сумці в кутку спальні.

"Ти ховаєшся, агов", - каже він. "Вона трохи протестує через те, що її спіймали".

Ловець змій пояснив, що червоночеревна чорна змія має "дуже токсичну" і потенційно смертельну отруту, але в Австралії не було зафіксовано жодного летального випадку.

Змію випустили на волю у дикій місцевості.

Нагадаємо, нещодавно п'ятирічний хлопчик знайшов та з'їв отруйну змію. Його госпіталізували.

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