До українських полярників завітав “королівський” гість: кого помітили біля "Вернадського"

Королівський пінгвін / © Національний антарктичний центр

Українські полярники зі станції Академік Вернадський під час польових робіт неочікувано зустріли королівського пінгвіна — вид, який не мешкає в цьому районі Антарктики.

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Зазвичай королівські пінгвіни живуть на субантарктичних островах, а найближча до станції колонія розташована приблизно за 2 тисячі кілометрів.

Незвичайну знахідку зафіксували на острові Бут, де гніздяться три “місцеві” для регіону види пінгвінів. Саме для обліку пташенят біологи й прибули на острів.

Королівський пінгвін. / © Національний антарктичний центр

“Побачити королівського пінгвіна допоміг випадок. Ми планували висадитися в одному місці, але через льодову ситуацію довелося причалювати з іншого боку острова — і саме там був цей красень. Таким чином ми “перевиконали план” і побачили одразу чотири види пінгвінів замість трьох”, — розповіла біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка.

У Антарктида мешкає п’ять видів пінгвінів, і королівські — другі за розміром серед них: їхній зріст сягає близько метра, а вага — до 18 кілограмів. Цей вид вважають одним із найяскравіших через помаранчеве забарвлення на щоках, шиї та дзьобі.

На відміну від пінгвінів, які постійно мешкають поблизу “Вернадського”, королівські не будують гнізд із камінців. Вони відкладають лише одне яйце і висиджують його на лапах, прикриваючи спеціальною складкою шкіри.

Раніше українські полярники в Антарктиці зняли на фото неочікувану гостю — єгипетську чаплю. Зазвичай цей птах надає перевагу тропікам та субтропікам, а також деяким територіям помірних широт.