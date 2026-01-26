Що означає приліт голуба до вікна за народними прикметами / © pexels.com

Реклама

У народній традиції голуб завжди символізував чистоту, мир та добрі новини. Його поява біля дому вважалася благословенням, але справжній сенс прихований у його поведінці. Саме вона може розкрити, що чекає вас найближчим часом.

Добрі новини вже на шляху

Якщо голуб спокійно сидить біля вашого вікна — готуйтеся до приємних змін. Це може бути довгоочікуване підвищення, взаємність у коханні чи інша подія, яка принесе щастя.

Поповнення та великі радощі

Птах із чимось у дзьобі — знак народження дитини або іншої великої радості. Іноді це може бути символ фінансового прибутку. Навіть слід, залишений на підвіконні, у народі вважався передвісником грошей.

Реклама

Час романтики

Якщо голуби воркують або сідають парами — це сигнал про нове кохання чи зміцнення вже існуючих стосунків. А коли птах уважно заглядає у вікно — чекайте гостей або гучного святкування.

Коли знак несе тривогу

Не завжди поява голуба означає щось добре. Бійки птахів на балконі можуть передвіщати сварку в родині. Голуб, що стукає дзьобом у скло, — попередження про можливу хворобу когось із близьких. А якщо один і той самий птах повертається знову і знову, навіть попри ваші спроби його прогнати, це може бути знаком майбутніх труднощів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.