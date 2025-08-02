«Земля вкрай непідготовлена»: загадковий космічний об’єкт може бути кораблем інопланетян — вчений навів докази / © Pixabay

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Вчений з Гарварду опублікував моторошне попередження про таємничий міжзоряний об’єкт, що мчить крізь нашу Сонячну систему, і заявив, що це може означати катастрофу для Землі.

Про це пише Daily Mail.

Ізраїльсько-американський фізик Аві Леб, відомий просуванням сміливих і часто суперечливих теорій про позаземне життя, стежить за об’єктом під назвою 3I/ATLAS з моменту його першого виявлення 1 липня.

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За словами професора, якщо об’єкт є інопланетним кораблем, він може нести зонд або навіть зброю. Він передбачив, що такий перехоплювальний апарат досягне Землі між 21 листопада та 5 грудня 2025 року.

Хронологія базується на розрахунках, згідно з якими 3I/ATLAS пройде позаду Сонця з точки зору Землі цього жовтня. На думку фізика, цей час може бути використаний для підготовки атаки.

Назвавши об’єкт «материнським кораблем», Леб пояснив, що його розташування буде ефективним способом засівання зондами придатних для життя планет. Ця стратегія дозволить пристроям «перехоплювати планети, поки материнський корабель продовжує свою подорож до наступної зірки».

«Воно може прийти, щоб врятувати нас або знищити. Нам краще бути готовими до обох варіантів і перевірити, чи всі міжзоряні об’єкти є камінням», — сказав Леб.

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Кріс Лінтотт, астроном з Оксфордського університету, відкинув твердження Леба як нісенітницю, заявивши Live Science, що теорія про інопланетний зонд є «ображає захопливу роботу, яка ведеться для розуміння цього об’єкта».

Натомість сам Леб непохитний у тому, що щось з 3I/ATLAS не складається в єдине ціле. Він сказав, що ретроградна орбіта об’єкта, тобто рух проти потоку Сонячної системи, дивним чином вирівняна зі траєкторією Землі.

«3I/ATLAS може бути інопланетним зондом», — сказав він, посилаючись на його «надзвичайно рідкісну траєкторію», яка так збігається з орбітальною площиною внутрішніх планет, включаючи Землю.

Він оцінює ймовірність того, що це станеться природним шляхом, лише в 0,2 відсотка.

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«29 жовтня, коли планета буде найближче до сонця, побоювання щодо вторгнення інопланетян можуть призвести до обвалу фондових ринків», — сказав Леб. «У такому випадку громадяни втратять довіру до урядів, які їх захищатимуть».

«Зіткнувшись із високотехнологічним інопланетним гостем, можна відчути себе як протиповітряна оборона Ірану, коли з’являться американські бомбардувальники B-2 — безшумні, непереможні та надзвичайно потужні», — порівнює вчений.

Об’єкт, розмір якого, як вважається, становить близько 12 миль, є надзвичайно великим для чогось, що мчить з-за меж Сонячної системи.

За словами Леба, якби це було природно, вчені б уже помітили мільйони подібних об’єктів. «Але ми цього не зробили», — сказав він.

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Він також вважає, що уряди вже повинні формувати цільові групи, включаючи вчених, політиків і навіть психологів, щоб визначити, як реагувати та як доносити новини до громадськості, не викликаючи паніки.

Експерт зазначає, що якщо 3I/ATLAS — це більше, ніж просто камінь, то, за його словами, Земля вкрай непідготовлена. Можливі два наслідки: або його наміри цілком доброякісні, або злісні.

«У першому випадку людству потрібно лише чекати та вітати цього міжзоряного посланця з розпростертими обіймами. Саме другий сценарій викликає серйозне занепокоєння. Гість вже на нашому задньому дворі», — підсумував фізик Аві Леб.

Нагадаємо, що таємничий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS мчить крізь Сонячну систему. Деякі науковці вважають, що він може бути не природним тілом, а створеним розумною цивілізацією — можливо, розвідувальним зондом інопланетного походження.

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Тим часом американське видання The New York Post опублікувало матеріал, в якому припустило, що вже цієї осени Землю можуть атакувати прибульці.