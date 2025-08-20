До Землі наближається НЛО: вчені Гарварда назвали 6 незвичайних особливостей об’єкта

Дослідники виявили невідомий об’єкт під назвою 31/Atlas у космосі / © Space.com

Астрономи з Гарвардського університету висунули припущення, що апарат, який рухається через Сонячну систему, може бути технологією позаземного походження, а не природним об’єктом.

Про це у матеріалі «НВ».

Дослідники виявили невідомий об’єкт під назвою 31/Atlas, що рухається через нашу Сонячну систему з надзвичайно високою швидкістю. Очікується, що 19 грудня він пролетить повз Землю на відстані близько 170 мільйонів миль. Частина науковців вважає, що його характеристики можуть свідчити про неприродне походження.

Розмір об’єкта оцінюють у понад 19 кілометрів. Група дослідників з Гарвардського університету на чолі з астрофізиком Аві Льоб опублікувала наукову роботу, де розглядає ймовірність, що 31/Atlas може бути технологією позаземного походження, а не звичайним космічним тілом.

Колишній дослідник НЛО з Міністерства оборони Великої Британії Нік Поуп зазначив: «Не можна виключати, що 31/Atlas може бути іншопланетним космічним кораблем. Він демонструє незвичайні розміри, прискорення, траєкторію і поведінку, що нагадує місію з картографування або дослідження». Водночас він визнав, що об’єкт може бути рідкісною міжзоряною кометою або астероїдом.

Шість незвичайних особливостей об’єкта

Вчені виділяють шість особливостей, які відрізняють 31/Atlas від відомих космічних тіл:

Він занадто великий для типового астероїда. Його швидкість перевищує 209 тисяч кілометрів на годину, що робить його найшвидшим відомим об’єктом, який відвідав Сонячну систему. Його виявили пізно, оскільки він наближався з боку центру галактики, де світло зірок ускладнює спостереження. Траєкторія унеможливлює його перехоплення, оскільки в критичні моменти він прихований від спостереження за Сонцем. Об’єкт пролітає повз Венеру, Марс та Юпітер, що вказує на можливу місію картографування. Природна ймовірність такого маршруту становить лише 0,005%. Під час найближчого зближення ми не зможемо його побачити, оскільки він буде знаходитися за Сонцем, що дозволить йому здійснити будь-які маневри непоміченим.

«Час спливає. Ми скоро дізнаємося, чи це наш перший контакт, чи просто великий камінь», — підсумував Нік Поуп.

