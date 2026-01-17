"Добре там, де нас немає": українка розповіла про ціни, зарплати й життя в Аргентині

Аргентина / © AP

Реклама

Українка, яка після життя в Польщі переїхала до Аргентини, поділилася власними спостереженнями щодо вартості продуктів у цій країні. За її словами, ціни в аргентинських провінційних містах загалом співмірні з українськими. Йдеться, зокрема, про місто Мар-дель-Плата.

Про це повідомило видання «Фокус».

Жінка веде блог у соцмережах, де розповідає про будні еміграції. В одному з відео вона показала покупки з місцевої продуктової крамниці та озвучила ціни на базові продукти.

Реклама

За словами авторки відео, найбільше її приємно здивувала вартість овочів і фруктів. Так, пучок руколи в Аргентині коштує близько 250 песо (приблизно 7 гривень), два авокадо — 1800 песо (52 гривні), а 2,5 кг апельсинів — 2500 песо (72 гривні). Кілограм моркви обійдеться у 1000 песо (29 гривень), чотири огірки — у 650 песо (19 гривень), а два баклажани — у 620 песо (18 гривень).

Серед інших цін: половина ананаса — 2500 песо (72 гривні), два манго — 3000 песо (87 гривень), домашні салати — 1300 песо (38 гривень за дві штуки), болгарський перець — 340 песо (9,5 гривні за штуку).

У коментарях користувачі почали цікавитися не лише цінами, а й рівнем доходів. Авторка зазначила, що середні зарплати в Аргентині, за її словами, коливаються в межах 600–1000 доларів на місяць, але вони не завжди відповідають вартості життя. Вона радить мати віддалену роботу. Оренда житла в Буенос-Айресі стартує приблизно від 500 доларів за студію, а в Мар-дель-Платі можна знайти варіанти від 350 доларів.

Підсумовуючи обговорення, одна з глядачок іронічно зауважила: «Добре там, де нас немає».

Реклама

Нагадаємо, раніше українка Тетяна, яка мешкає в Італії, поділилася у соцмережах несподіваними нюансами місцевих правил поводження з відходами. За її словами, звичайна для українців дія — винести сміття у будь-який зручний час — може обернутися штрафом у сотні євро.