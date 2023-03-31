Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Добрий день", "Добрий вечір" чи "Доброго дня", "Доброго вечора" - як правильно вітатися українською

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
2242
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Добрий день", "Добрий вечір" чи "Доброго дня", "Доброго вечора" - як правильно вітатися українською

Як правильно вітатися

"Доброго дня" чи "Доброго дня", Добрий ранок" чи "Доброго ранку" - яку форму правильно використовувати

Як правильно вітатися "Добрий день" чи "Доброго дня", "Добрий ранок" чи "Доброго ранку"

В українській мові традиційно вітатися як "Добрий ранок", «Добрий день», «Добрий вечір». "Вислів "Доброго дня" не притаманний українській мові" - зазначається на освітньому порталі

Але багато хто вважає, що потрібно вітатися  саме "Доброго ранку", "Доброго дня".

Чому виникла форма "Доброго дня", Доброго вечора"

  • Дехто вважає, що варіанти "Доброго дня", "Доброго ранку" мають форму побажань, на відміну від "банальної" форми "Добрий день", яка ніби-то лише констатує факт, що день добрий.
  • Тому люди часто вітаються таким чином, бо вважають, що так звучить ввічливіше, так би мовити, культурніше.
  • Така думка  могла виникнути й через те, що форми "Доброго дня" немає в російській мові. 

Розвінчуємо міфи

  • Для побажання є свої форми - “Гарного дня!”, “Вдалого дня”, які, зазвичай говорять на прощання, а не при зустрічі
  • По-друге, форми, за допомогою яких вітаються, самі по собі є побажаннями. Хіба ми не бажаємо доброго дня, коли кажемо “Добрий вечір тобі, пане господарю".
  • Як у творах письменників, так і в народній творчості українці вживали “Добрий день” і “Добрий вечір”.

В інших слов’янських мовах також використовуються форми в називному відмінку. У поляків, наприклад, не має аналога формі “Доброго ранку”, із самого ранку вони кажуть “Dzień dobry”. Словаки кажуть  "dobrý deň", білоруси - "добры дзень", серби - "добар дан". Зате стягнені форми вітань “Добридень” та “Добривечiр" не мають аналогів у сусідніх мовах.  Ці форми найчастіше застосовуються у  неформальному спілкуванні.

 Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація