Добрий ранок по-московськи: у Росії парашутисти приземлилися на жваву трасу серед авто (відео)

Ніхто не постраждав.
У Москві кілька парашутистів приземлилися просто на жваву трасу на проспект.
Відео опублікував Telegram-канал Baza.
Зазначається, що парашутисти стрибали з московської висотки попри дощ, туман погану видимість. Приземлилися вони просто на Ленінський проспект.
На кадрах видно, як один з них намагається приземлитися поруч з дорогою, але вітер відносить його на проїжджу частину. Другому парашутисту вдалося приземлитися на узбіччі.
За інформацією канала, ніхто не постраждав. Утім, поліція має запитання до екстремалів.
Як повідомлялося, в Київській області парашутист встановив рекорд до Дня авіації. Він стрибнув із 30-метровим прапором України. На його виготовлення витратили два тижні і 400 метрів тканини.