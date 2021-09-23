Добрий ранок по-московськи: у Росії парашутисти приземлилися на жваву трасу серед авто (відео)

Добрий ранок по-московськи: у Росії парашутисти приземлилися на жваву трасу серед авто (відео)

Ніхто не постраждав.

У Москві кілька парашутистів приземлилися просто на жваву трасу на проспект.

Відео опублікував Telegram-канал Baza.

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Зазначається, що парашутисти стрибали з московської висотки попри дощ, туман погану видимість. Приземлилися вони просто на Ленінський проспект.

На кадрах видно, як один з них намагається приземлитися поруч з дорогою, але вітер відносить його на проїжджу частину. Другому парашутисту вдалося приземлитися на узбіччі.

За інформацією канала, ніхто не постраждав. Утім, поліція має запитання до екстремалів.

Як повідомлялося, в Київській області парашутист встановив рекорд до Дня авіації. Він стрибнув із 30-метровим прапором України. На його виготовлення витратили два тижні і 400 метрів тканини.

Новини України: в Київській області парашутист стрибнув із 30-метровим прапором

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