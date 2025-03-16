Добровольцям платитимуть великі гроші за лежання на спеціальному ліжку

Європейське космічне агентство (ESA) набирає добровольців, щоб полежати на водяному ліжку протягом 10 днів у рамках дослідження впливу космічного польоту на людський організм.

Як повідомляє Daily Mail, експеримент під назвою "Вівальді III" проводиться в космічній клініці "Медес" в університетській лікарні Тулузи.

Під час експерименту 10 добровольців лягають у контейнери, схожі на ванни, покриті водонепроникною тканиною.

Занурюючись вище тулуба, тримаючи руки й голову над водою, учасники відчувають відчуття, що пливуть без фізичної підтримки – щось схоже на те, що відчувають астронавти, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.

Цей експеримент буде проведено на 20 добровольцях, які перебуватимуть у лікарні 21 день.

Протягом перших п'яти днів проводитимуться основні вимірювання, а наступні 10 – лежання на водяному ліжку.

"Цілі 10 днів добровольці залишаються в такому положенні всередині контейнерів, наповнених водою. Під час їжі вони використовують плаваючу дошку та подушку для шиї », — пояснили в ESA.

Наступні п’ять днів призначені для вимірювань після імітації невагомості та відновлення.

Яке значення експерименту

"У невагомості тіла астронавтів зазнають різноманітних змін через відсутність сили тяжіння — вони втрачають щільність м’язів і кісток, форма їхніх очних яблук може змінитися, а рідини переміщуються в мозок", — пояснили в ESA.

Крім того, відкриття може мати наслідки тут, на Землі.

"Результати також можуть допомогти розробити нові методи лікування пацієнтів, які тривалий час прикуті до ліжка, людей похилого віку та людей із захворюваннями опорно-рухового апарату", — додає ESA.

Нагадаємо, у Китаї ресторан був змушений виплатити компенсацію 4 000 відвідувачам після того, як двоє підлітків зняли на відео, як вони мочаться в бульйон.

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