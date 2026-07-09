Додадуть прохолоди і краси: 5 рослин, які у спеку стануть порятунком для вашого двору

Рослини / © Credits

Реклама

У спекотні літні дні зробити зону відпочинку на вулиці комфортнішою можуть не лише тенти чи парасолі. Деякі рослини здатні створити природний мікроклімат: вони дають тінь, зменшують нагрів поверхонь і випаровують вологу через листя.

Про це повідомляє Homes and Gardens.

Експерти радять звернути увагу на рослини з густою кроною, великим листям і здатністю швидко розростатися. Вони не лише допоможуть знизити температуру біля патіо, а й зроблять простір затишнішим.

Реклама

Лаврове дерево

Вічнозелений лавр має густе листя, яке створює природну тінь і допомагає підтримувати прохолоду біля тераси. Рослина добре росте у великих горщиках, її легко формувати обрізанням, а листя можна використовувати в кулінарії.

Зірчастий жасмин

Ця витка рослина ідеально підходить для пергол, парканів і стін. Густі пагони жасмину затінюють нагріті поверхні, а його ароматні білі квіти додають саду декоративності. Після укорінення рослина добре переносить спеку та нестачу води.

Реклама

Креп-мирт

Креп-мирт створює легку плямисту тінь завдяки своїй повітряній кроні. Улітку він прикрашає простір яскравими квітами, а через випаровування вологи листям може трохи охолоджувати повітря навколо.

Холодостійкий банан

Велике листя бананової рослини швидко створює ефект тропічного куточка і добре затінює зони відпочинку. Його можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і у великих контейнерах.

Реклама

Страусина папороть

Папороть допомагає зменшити нагрівання біля патіо завдяки пишному листю, яке утримує вологу і знижує кількість відбитого тепла від твердих поверхонь. Вона добре почувається у затінених місцях і підходить для вирощування в горщиках.

Поєднання таких рослин може перетворити сонячне патіо на прохолодніший і комфортніший куточок для відпочинку влітку.

Як ми писали, щоб гортензії зацвіли вдруге вже цього літа, садівники радять у липні провести легке обрізання після першої хвилі цвітіння. Для цього потрібно видалити зів'ялі суцвіття, обрізаючи стебла приблизно на 2,5 см над новими бруньками, але не проводити сильне формування куща. Така процедура допомагає рослині спрямувати поживні речовини на утворення нових бутонів, а також покращує циркуляцію повітря всередині куща. Водночас фахівці наголошують, що плетисті гортензії закладають квіткові бруньки на торішніх пагонах, тому надмірне обрізання влітку може позбавити їх повторного цвітіння

Реклама

Новини партнерів