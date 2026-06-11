Доказ подорожей у часі: дивна деталь на фото часів Другої світової спантеличила Мережу

Фото часів Дрігої світової війни. Джерело: TIKTOK/@JIMMYTHEFILMMAKER

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У TikTok набрало популярності відео користувача Jimmy The Filmmaker, який показав архівний знімок свого дідуся Джорджа, зроблений у роки Другої світової війни. Автор ролика припустив, що його родич міг бути «мандрівником у часі», оскільки предмет у його лівій руці нагадує iPhone.

ПРо це повідомило видання Daily Star.

Відео зібрало понад 16 тисяч вподобань. У ролику Джиммі розповів, що вони з братом уважно розглядали стару фотографію та звернули увагу на загадковий предмет.

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«Це фотографія мого дідуся Джорджа часів Другої світової війни. Ми з братом дивилися на неї і подумали, чи не був дідусь мандрівником у часі. Бо ми майже впевнені, що це iPhone», — зазначив Джиммі.

Втім, багато коментаторів поставилися до цієї версії скептично. Вони припустили, що насправді чоловік тримає звичайне дзеркало, яке могло використовуватися для передавання сигналів азбукою Морзе або для гоління.

На користь цієї версії свідчать і деталі на самому фото. Чоловік має рушник на плечі та тримає поруч ємність із водою.

Фото часів Дрігої світової війни. Джерело: TIKTOK/@JIMMYTHEFILMMAKER

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про загадку навколо картини 160-річної давнини, на якій помітили предмет, схожий на сучасний смартфон. Незвична деталь на полотні 1860-х років викликала жваві дискусії в Мережі та породила припущення про мандрівників у часі.

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