"Доказ" подорожей у часі: Мережу збурила давньогрецька статуя з "ноутбуком"

Давньогрецький надгробок, де конспірологи «знайшли» ноутбук. / © wikimedia.org

Реклама

Багато винаходів приписують давньогрецькій цивілізації, але портативних комп’ютерів серед них точно не було. Втім, дехто вважає інакше, розглядаючи експонат у музеї Дж. Пола Гетті в Каліфорнії.

Про вірусну теорію та реальне походження артефакту пише GreekReporter.

Що бачать конспірологи

Статуя під назвою «Могильний найскус жінки на троні зі служницею» зображує заможну жінку, яка торкається кришки плаского складного предмета, який тримає перед нею дівчина-рабиня.

Реклама

У вірусних відео в Мережі «диванні дослідники» стверджують, що об’єкт має разючу подібність до сучасного ноутбука. Особливу увагу привертають отвори збоку, які нагадують USB-порти.

«Коли я дивлюся на скульптуру, я не можу не думати про Дельфійського оракула, який мав дозволяти жерцям з’єднуватися з богами для отримання передової інформації», — йдеться в одному з популярних роликів.

Прихильники теорії відкидають версію про скриньку для коштовностей, аргументуючи це тим, що основа предмета надто тонка.

Що кажуть вчені

Археологи та історики називають такі твердження нісенітницею. Ще у 2016 році археологиня Крістіна Кілгроув детально розвінчала цей міф.

Реклама

За її словами, це типовий надгробний пам’ятник, який зображує померлу в побутовій сцені, щоб підкреслити її високий статус.

«На цій стелі жінка тягнеться, щоб торкнутися кришки предмета, який тримає дівчина, чия зачіска та одяг вказують на те, що вона рабиня», — пояснила Кілгроув.

Що це за предмет насправді?

Найімовірніше, це воскова табличка для письма (тодішній «планшет» для нотаток) або пласка скринька для дрібних прикрас.

Реклама

А як же «USB-порти»?

Дірки збоку, які так хвилюють конспірологів, мають прозаїчне пояснення. Це або сліди від кріплення дерев’яних елементів, які давно згнили, або отвори, зроблені пізніше під час спроб реставрації чи переробки скульптури.

Нагадаємо, археологи представили нове пояснення загадкової смуги з 5200 отворів у перуанській горі Монте-Сьєрпе. До цього конструкція, відома як «Смуга дір», десятиліттями залишалася без переконливого пояснення.