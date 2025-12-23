Реклама

Австралійський лікар Філіп Нічке, відомий як засновник організації Exit International і творець суперечливої капсули Sarco, представив новий пристрій, пов’язаний із темою асистованої смерті.

Як пише Herald Sun, цього разу йдеться про розроблення у формі спеціального коміра, яке вже спричинило хвилю обурення та тривоги в суспільстві.

Нічке, якого критики часто називають «Доктором Смерть», заявив, що новий пристрій є «наступним кроком» у концепції самостійного вибору кінця життя. За його словами, розроблення має на меті створити «простий і надійний спосіб» реалізації цього вибору без використання медикаментів.

Реклама

Презентація відбулася на закритому заході в Нідерландах. Сам лікар активно просував пристрій у соцмережах, назвавши його швидким та ефективним, що ще більше посилило критику з боку громадськості та етичних експертів.

На «майстер-класі» уродженець Австралії розповів учасникам заходу, що пристрій працюватиме «як подушка безпеки в машині: коли ви натискаєте кнопку, вибухаєте, непритомнієте та помираєте».

«Це працює хитро, тиснучи на дві важливі точки на шиї, що робить дві речі: тиск зупиняє потік крові до двох важливих артерій», – продовжив він.

Філіп Нічке / Фото: Exit International

78-річний Нічке також назвав нашийник «важливим розвитком у пошуках допомоги при смерті».

Реклама

«Швидко, надійно, без ліків... і, що важливо, без обмежень!», – додав він через X.

Цей пристрій, названий Kairos Kollar, має на меті «створити просту, надійну та мирну стратегію для самостійної смерті у обраний час».

Новина спричинила різку реакцію в соціальних мережах. Користувачі називали творіння «демонічним», «ганебним» та «антигуманним», ставлячи під сумнів як моральність самої ідеї, так і мотиви її популяризації. Особливе обурення спричинила інформація про те, що квитки на захід, де демонстрували пристрій, були повністю розпродані.

Критики також звернули увагу на страхи людей літнього віку, які, за їхніми словами, дедалі більше бояться втрати гідності, контролю та належного догляду в сучасних системах соціальної опіки.

Реклама

Контроверсійність навколо Нічке зросла ще більше після подій у вересні 2024 року, коли у Швейцарії було зафіксовано перший випадок смерті із застосуванням капсули Sarco. Після цього влада кантону Шаффхаузен заявила, що будь-яка участь у використанні такого пристрою може призвести до кримінальної відповідальності. Федеральна міністерка охорони здоров’я Швейцарії також наголосила, що застосування подібних розробок у країні заборонене.

Попри це, Нічке продовжує публічно просувати свої ідеї. За даними нідерландських ЗМІ, новий пристрій наразі перебуває на етапі тестування, а його прихильники сподіваються на можливе затвердження до 2026 року.

Тим часом правовий статус асистованого самогубства суттєво відрізняється залежно від країни та регіону. У США, зокрема, така практика дозволена в 12 штатах і окрузі Колумбія, тоді як в інших штатах за участь у ній передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше творець "капсули самогубця" розповів, що змушує людей помирати після потрапляння до машини.