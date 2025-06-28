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Долари розкидали з гелікоптера: дивне передсмертне бажання власника автомийки
Над Детройтом з гелікоптера скинули тисячі доларових купюр прямо на вулицю. Заради видовища поліція перекрила вулицю.
Ви, мабуть, чули про те, як хтось «викликає дощ», але ніколи не чули про "дощ" з доларових купюр. Свідки розповіли, що у Детройті, США, гелікоптер завис над вулицею та скинув тисячі доларів готівкою на пішоходів, що викликало раптовий і сюрреалістичний сплеск радості у спекотний полудень п'ятниці, 27 червня.
Про це пише Detroit News.
Ліза Найф, співробітниця прилеглого аеропоорту, підрахувала, що з вертольота було викинуто тисячі доларів. Сама вона не побігла до падаючих доларових купюр, а натомість спостерігала, вбираючи сюрреалістичну сцену.
"Кожен отримав трохи", - сказала вона.
Інша жителька Детройта назвала подію "божевіллям".
За словами свідків, всі шість смуг руху вздовж вулиці Гратіот були зупинені на кілька хвилин, поки люди зупиняли свої машини - деякі прямо посеред дороги - щоб позбирати купюри, які падали з неба.
Найф повідомив, що поліція прибула та перекрила частину Gratiot приблизно на 30 хвилин.
За інформацією видання, це було останнім бажанням власника прилеглої автомийки. Чоловік нещодавно помер через хворобу Альцгеймера, і його похорон відбувся того ж дня.
Попри шалену гонитву за грошима, інцидент залишився мирним, хоч і метушнім.
"Не було жодних бійок, нічого подібного. Це було справді чудово", — розповіла жителька Детройта.
Нагадаємо, у народних повір’ях гроші, знайдені на вулиці, вважаються ритуальними і можуть принести біду. Вважається, що коли людина бере такі гроші, вона начебто несвідомо приймає на себе труднощі того, хто їх втратив.