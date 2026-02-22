Домашні тварини допомагають в боротьбі з раком – нове дослідження

Кошеня / © Pixabay

Домашні коти можуть відіграти ключову роль у пошуку нових методів лікування раку у людей, оскільки генетичні механізми розвитку онкологічних захворювань у котів виявилися вражаюче схожими на людські.

Про це йдеться у новому міжнародному дослідженні, результати якого оприлюднила група вчених під керівництвом Інститут Велком Сенгер у Кембриджі, пише ВВС.

Як повідомляють дослідники, була створена перша детальна генетична карта раку у домашніх котів. У межах роботи науковці проаналізували ДНК пухлин майже 500 тварин та виявили ключові генетичні мутації, пов’язані з розвитком онкологічних захворювань.

Рак є однією з основних причин захворюваності та смертності серед котів, однак механізми його виникнення та розвитку досі залишалися малодослідженими.

«До цього часу генетика раку у котів була практично невідомою сферою, — зазначила провідна дослідниця, доктор Луїза Ван дер Вайден. — Чим більше ми дізнаємося про рак у будь-якого виду, тим більшу користь це приносить усім».

У межах дослідження міжнародна команда вчених проаналізувала близько тисячі генів, пов’язаних із 13 типами котячого раку. Вони виявили, що значна частина генів, які спричиняють онкологічні захворювання у котів, також присутня у людей. Це свідчить про наявність спільних біологічних процесів, що відповідають за ріст і поширення пухлин у двох видів.

© Pixabay

Особливу увагу науковці звернули на деякі форми раку молочної залози, зокрема на так званий трипл-негативний рак. У людей цей підтип становить близько 15% усіх випадків раку грудей, тоді як у котів він трапляється значно частіше.

За словами дослідників, саме це дає змогу отримати більше біологічних зразків і краще зрозуміти механізми хвороби, що, своєю чергою, може допомогти у створенні нових лікарських засобів для лікування як тварин, так і людей.

У Великій Британії понад 10 мільйонів котів утримуються як домашні улюбленці, а майже чверть домогосподарств має принаймні одну кішку. Водночас, якщо онкологічні захворювання у собак вивчалися досить широко, коти тривалий час залишалися поза фокусом подібних досліджень.

Вчені також наголошують, що і коти, і собаки можуть допомогти краще зрозуміти вплив факторів довкілля на розвиток раку. Домашні тварини живуть у тому ж середовищі, що й люди, і зазнають впливу тих самих екологічних ризиків.

© Pixabay

«Це допомагає нам краще зрозуміти, чому рак розвивається у котів і людей, як навколишнє середовище впливає на ризик захворювання і, можливо, знайти нові способи його запобігання та лікування», — заявив професор Джеффрі Вуд з Ветеринарного коледжу Онтаріо.

