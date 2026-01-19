Домашня корова з Австрії здивувала вчених своїм інтелектом: до чого вона додумалася

Вероніка / © Popular Science

Вероніка, домашня корова з Австрії, здивувала вчених своєю винахідливістю: вона підбирає палички ртом і використовує їх, щоб почухатися. Дослідники з Віденського університету ветеринарної медицини вважають це прикладом справжнього використання інструментів у сільськогосподарських тварин.

Про це повідомляє Current Biology.

“Отримані результати підкреслюють, що уявлення про інтелект сільськогосподарських тварин часто відображають прогалини у спостереженнях, а не реальні когнітивні обмеження”, – зазначила когнітивний біолог Аліса Ауерсперг.

Вероніка – 13-річна швейцарська бура корова, яка живе як компаньйон у фермера Вітгара Вігеле. Більше 10 років тому фермер помітив, що вона іноді використовує палички для почухування, і записав відео, яке показав вченим.

Вероніка

“Коли я побачила відео, стало зрозуміло, що це не випадковість”, – пригадує Ауерсперг.

У контрольованих тестах корова демонструвала послідовність і гнучкість у використанні інструменту: щетинистий кінець щітки застосовувався для спини, гладкий – для ніжних ділянок тіла. При цьому рухи змінювалися залежно від ділянки: сильніші для спини, обережніші – для нижньої частини тіла.

“Ми показали, що корова здатна до дійсно гнучкого та багатофункціонального використання інструментів”, – додав співавтор дослідження Антоніо Осуна-Маскаро.

Вчені підкреслюють, що така поведінка рідкісна і спостерігалася за межами людини здебільшого лише у шимпанзе. Довге життя Вероніки, контакт з людьми та доступ до різноманітного середовища ймовірно сприяли розвитку її когнітивних здібностей.

“Ми підозрюємо, що ця здатність може бути поширенішою, ніж відомо. Запрошуємо всіх, хто бачив, як корови чи бики використовують предмети для цілеспрямованих дій, поділитися спостереженнями”, – додає Осуна-Маскаро.

