Домашній кіт "виявив" рак у дівчини раніше за лікарів: історія пухнастого

Кіт «виявив» рак у дівчини

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Домашній кіт виявив рак у британки раніше за лікарів. У Великій Британії 20-річна дівчина, яка двічі подолала лейкемію, переконана, що її кіт відчував хворобу ще до того, як медики змогли встановити діагноз.

Історією діляться Unilad.

Кіт визначив рак раніше за лікарів

Софі Гілгерс із Гемпшира вперше почула діагноз «гострий лімфобластний лейкоз» (ГЛЛ) у 15 років. Перед цим дівчину мучили незрозумілі симптоми: блювота, хронічна втома, біль у ногах, висока температура та прискорене серцебиття. Лікарі не могли відразу визначити діагноз.

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Софі згадала, що першим тривожним сигналом стала різка зміна у поведінці їхнього рудого кота Артура. Раніше спокійний улюбленець ніколи не виявляв до дівчини особливого інтересу, проте на початку 2021 року все раптово змінилося.

«Він став дуже прив’язливим і зовсім не давав мені спокою. Він ходив за мною всюди, що було зовсім ненормально», — згадує дівчина.

Софі неодноразово зверталася до сімейного лікаря, який просто не знав, чим допомогти дівчині. Ситуація критично погіршилася в липні 2021 року, коли дівчину госпіталізували через напад судом. Після цього вона провела п’ять днів у комі. Прийшовши до тями, вона нарешті дізналася точний діагноз.

«Я почувалася дивно, тому спробувала встати з ліжка, але в мене стався напад, і мої передні зуби розбилися об підлогу», — додала Софі.

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Певне полегшення прийшло лише за два місяці. Після семи місяців хімієтерапії хвороба відступила. Разом із ремісією Софі повернулася і звична поведінка кота.

Після того, як дівчина одужала, кіт знову втратив до неї будь-який інтерес. Проте у 2024 році історія повторилася. Перед тим як лікарі виявили рецидив раку, кіт Артур знову почав проявляти надмірну та нетипову ласку, багато нявкав поруч із Софі.

Після проходження курсу імунотерапії та CAR-T-клітинної терапії Софі знову увійшла до ремісії хвороби.

Трагічна історія кота

Цього разу жорстока хвороба підібралася і до пухнастого. У листопаді 2025 року у самого Артура діагностували онкологічне захворювання, і він помер від ускладнень. Софі зі сльозами на очах згадує їхній останній спільний день:

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«Я повернулася додому… і він не хотів ходити за мамою чи татом, але прийшов до мене. Тож я взяла його на руки, і він обійняв мене, як завжди. Потім мама й тато відвезли його до ветеринара, але мене не було поруч, бо це було б дуже сумно», — каже дівчина.

Софі каже, що кіт мав з нею особливий зв’язок та відчував кожну зміну в її організмі.

«Він точно знав, що в мене рак, раніше за всіх інших»

Домашні тварини допомагають в боротьбі з раком

Нагадаємо, що міжнародна група вчених під керівництвом Інституту Велком Сенгер створила першу детальну генетичну карту раку у домашніх котів, проаналізувавши ДНК пухлин майже 500 тварин.

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Дослідження близько тисячі генів, пов’язаних із 13 типами котячого раку, показало, що ключові генетичні мутації та біологічні процеси розвитку пухлин у котів вражаюче схожі на людські.

Оскільки коти ділять із нами спільне довкілля, це відкриття допоможе краще зрозуміти вплив екологічних факторів на онкологію та знайти нові методи лікування для обох видів.

Особливу увагу науковці звернули на трипл-негативний рак молочної залози, який у котів трапляється значно частіше, ніж у людей. Така поширеність хвороби серед тварин дає змогу отримати більше біологічних зразків для досліджень.

Це відкриває унікальні можливості для детального вивчення механізмів агресивного раку та пришвидшує розробку ефективних ліків як для людей, так і для домашніх улюбленців.

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