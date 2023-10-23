Домашній собака застряг у печері на три дні разом із ведмедем – фото, відео

На щастя, він не постраждав.

У США домашній собака застряг у печері на три дні разом із величезним ведмедем.

Про це пише NTK.

Повідомляється, що собака за окликом Чарлі був спійманий власником. Він застряг на глибині 12 м у вузькій печерній шахті у лісі.

Однак, коли пожежник Торі Даунінг увійшов до глибокої печери, щоб врятувати собаку, він одразу зіткнувся зі сплячим ведмедем приблизно за 1,5 м від пса.

Собака застряг у печері з ведмедем / Фото: needtoknow.co.uk

Чарлі опинився у подвійній пастці. Потім пожежна команда встановила камеру в печері в Волденс-Крік, штат Теннессі. Наступного дня пожежники помітили, що ведмідь залишив печеру та відновили рятувальні роботи.

Рятувальники спустилися за допомогою мотузкової системи та зуміли знайти Чарлі. Собаку пристебнули шлейкою і витягли з печери.

Представники пожежної служби заявили, що потім пес "швидко возз'єднався зі своїм щасливим власником".

На кадрах видно момент, коли Чарлі витягують із печери під оплески та вигуки "хороший хлопчик".

На щастя, собака під час випробувань не постраждав.

Представник добровільної пожежної служби Волденс-Крік сказав: "Загалом Чарлі провів у печері три дні. Деякий час він неохоче ділив її із приблизно дворічним ведмедем вагою 90 кг. Він був зневоднений і голодний, але в іншому в хорошому стані".

Собака застряг у печері з ведмедем / Фото: needtoknow.co.uk

Торік та ж рятувальна команда врятувала двоюрідного брата Чарлі за окликом Шторм після того, як він упав у глибоку печеру на Інгліш-Маунтін у тому ж районі.

Нагадаємо, помер найстаріший собака у світі Бобі. Він помер 21 жовтня у своєму будинку в португальському селі Конкейрос, де прожив усе своє життя разом із родиною.

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