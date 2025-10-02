Домашній улюбленець "зник" під час обіду: власниця знайшла його у несподіваному місці (відео)

Господарка знайшла свого кота у шафі / © скриншот з відео

Тривалі пошуки зниклого пухнастика закінчилися несподівано: господарка знайшла кота у шафі, де він насолоджувався денним сном. Ця знахідка викликала сміх як у самої жінки, так і в соцмережах.

На відео, опублікованому у соцмережі Reddit видно, жінка розшукує свого домашнього улюбленця, котрий зник під час обіду.

Згодом, відсунувши дверцята шафи, господиня знайшла кота, котрий очевидно непогано релаксував.

«Його секретний сховок під час обіду було викрито», — йдеться у підписі до відео.

Реакція не змусила себе чекати: пухнастик він відповів своїй господині голосним нявканням.

Реакція кота на викритий сховок підкорило Мережу

Ролик американки швидко став популярним — відео набрало понад 40 тисяч реакцій та понад 200 сотень коментарів.

Наразі джерело та точний час зйомки цього відео залишаються невідомими.

У коментарях користувачі іронічно жартують, мовляв, кота слід було зачинити назад і залишити спокої. Окрім того, юзери проявили свою креативність та вигадали фрази, які міг би пухнастик відповісти своїй господині:

«Дай мені спокій»;

«Ти не можеш просто так зайти сюди, ти ж не стукала»,

«Зачиніть ці кляті двері!»

«Ви що, не знаєте, як стукати?!»

«Ще п’ять хвилин!»

Раніше, ми писали про те, що Індії кіт і собака зруйнували шлюб пари. Згідно з матеріалами сімейного суду, молоде подружжя, яке одружилося лише у грудні 2024 року, вирішило розірвати шлюб менш ніж через рік спільного життя, оскільки їхні домашні улюбленці не змогли вжитися.

