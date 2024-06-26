Домашнього віслюка, який втік п'ять років тому, помітили у стаді диких лосів – відео

Його власниця потішилася за тварину і заявила, що не намагатиметься його упіймати.

У США помітили домашнього віслюка у стаді диких лосів через п’ять років після його втечі від господарів.

Про це повідомляє CNN.

Коли 2019 року віслюк Дизель втік під час прогулянки біля свого будинку за межами Сакраменто, штат Каліфорнія, його господарі припускали найгірше.

Роки минали без жодних ознак життя Дизеля – аж поки на початку цього року мисливець не помітив і не зняв на відео стадо з щонайменше десятка лосів у пустелі на півночі Каліфорнії. Серед них, як не дивно, був і віслюк.

Власниця тварини Террі Дрюрі впевнена, що осел на відео мисливця – це її Дизель.

"Нарешті ми його побачили", - сказала жінка в інтерв'ю KOVR. "Нарешті ми знаємо, що з ним усе гаразд. Він живе своє найкраще життя. Він щасливий. Він здоровий, і це було великим полегшенням".

Сім'я Дрюрі забрала Дизеля з Бюро землеустрою, і перші декілька років свого життя він спокійно жив на їхньому ранчо разом з курми, ламою і мініатюрним віслюком. Але під час доленосного походу в квітні 2019 року Дизель помітив щось, що його налякало, і кинувся навтьоки, тягнучи за собою чоловіка Дрюрі Дейва через кущі. Декілька тижнів вони шукали Дизеля в пустелі. Вони думали, що помітили його на камері спостереження і одного разу знайшли сліди, які, можливо, відповідали його копитам, але так і не знайшли тварину.

Цього року під час березневого полювання мисливець Макс Феннелл натрапив на стадо лосів – і був приголомшений, побачивши серед них віслюка.

"Напевно, це була одна з моїх найдикіших мисливських поїздок на сьогодні", - написав Феннелл у підписі до відео в Instagram. "Я не можу забути, що побачив це, і я вражений тим, що віслюк має щасливий та здоровий вигляд!".

Дрюрі підозрює, що якщо віслюк, якого помітив Феннел, дійсно Дизель, то він просто виконує свій обов'язок і захищає своїх друзів-оленів.

Хоча жінка сумує за ним, вона сказала, що не буде намагатися зловити Дизеля і повернути його назад. Як пасовищні тварини, віслюки в дикій природі зазвичай можуть знайти достатньо їжі. І віслюк на відео Феннелла, схоже, процвітає в пустелі, з друзями поруч. "Тепер він справді дикий віслюк", - додала вона.

Нагадаємо, троє друзів врятували дикого єнота, який вдавився сиром. Тварина прийшла до компанії у двір.

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