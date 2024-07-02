Домашня курка розпізнає літери, цифри та кольори – відео

Курка з Британської Колумбії, Канада, потрапила до Книги рекордів Гіннеса за те, що розпізнає різні цифри, кольори та літери.

Про це повідомляє Nanaimo News Bulletin.

Ветеринарка з острова Габріола – Емілі Керрінгтон – розповіла, що минулого року вона купила п'ятеро курчат породи гілайн, щоб мати яйця. Незабаром жінка почала навчати курей розпізнавати літери та цифри на магнітах.

"Їхнє завдання полягало в тому, щоб клювати лише ту цифру чи літеру, яку я навчила їх клювати, та ігнорувати інші. Навіть якщо я додам цілу купу інших літер, які не є тією, яку вони мають клювати, вони вкажуть на потрібну", - розповів Керрінгтон виданню.

Емілі вирішила, що всі її курчата спробують потрапити до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість трюків, які виконує курка за одну хвилину.

Одна з курей, Лейсі, стала переможницею зграї, правильно визначивши 6 літер, цифр та кольорів за одну хвилину.

Цілеспрямований характер трюків спонукав Книгу рекордів Гіннеса створити для Лейсі нову категорію: найбільша кількість упізнань куркою за одну хвилину.

Керрінгтон, яка веде хроніку дресирування своїх курчат на своєму YouTube-каналі The Thinking Chicken, сказала, що тішиться, що ця категорія підкреслює інтелект Лейсі.

"Курка — дуже недооцінена тварина, і я думаю, якби ви могли припинити думати, що курка — дурна, можливо, ви могли б подивитися на інших тварин і подумати: "Можливо вони розумніші, ніж я думала", — сказала вона.

Хоча цим тваринам необхідне здорове харчування для виробництва яєць, Керрінгтон зазначила, що досягнення світового рекорду заслуговує на рідкісне виключення: "Коли сертифікат прийде поштою, я куплю своїм курчатам кекс, политий глазур'ю, і вони зможуть засунути в нього свої маленькі дзьобики".

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