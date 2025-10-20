Домашнє завдання 5-річної дитини спантеличило батьків (фото)

Домашнє завдання дитини спантеличило Мережу / © Credits

Реклама

Домашнє завдання для 5-річної дитини, автори якого вимагали «намалювати лінії, щоб зіставити числа», стало вірусним у Мережі, оскільки його формулювання збентежило не лише батьків, а й численних користувачів.

Про це boarshead12 розповідає на Reddit.

На знімку користувача, який він опублікував, — аркуш з робочого зошита дитини із тим самим завданням. Воно містить групи предметів (черепашки, цукерки, ґудзики), поруч із якими розташовані цифри та слова («шість», «сім», «вісім»).

Реклама

Задачка для 5-річної дитини Фото boarshead12

Завдання викликало плутанину

Попри просту інструкцію «Намалюй лінії, щоб зіставити числа», незрозуміле візуальне оформлення не дало чіткого розуміння, що саме слід з чим «зіставляти».

«Домашнє завдання 5-річної дитини. Я такий спантеличений», — написав автор оригінального допису, який набрав понад 1000 вподобань.

Ситуація ілюструє поширену проблему: згідно з опитуванням Prodigy Education, 59% американських батьків учнів K-8 зізналися, що «важко допомагають своїм дітям із домашнім завданням». Крім того, 42% респондентів зізналися, що надавали дітям невірну інформацію під час виконання завдань.

Реакція Мережі та розгадка

Секція коментарів швидко наповнилася співчуттям та численними теоріями про те, що насправді вимагалося у завданні.

Реклама

Користувачі висловлювали припущення:

«Можливо, потрібно провести лінію через правильну кількість предметів».

«Просто обведіть правильну кількість?»

«Потрібно просто провести лінії до відповідної кількості, яку він називає».

Деякі користувачі припустили, що дивне формулювання могло бути наслідком поганого перекладу.

Зрештою, інший користувач Reddit, Significant_Nature27, поділився фотографією, яка, схоже, містила розгадку. На ній було видно, що відповідна кількість предметів була з’єднана лінією з відповідною цифрою у центрі сторінки (наприклад, сім черепашок були з’єднані з цифрою 7).

«Це неакуратно, і форматування не дуже, але це те, що вони хочуть», — прокоментував користувач, який надав зображення з рішенням.

Реклама

Це не перший випадок, коли шкільні завдання викликають ступор в інтернеті, що підкреслює зростаючу проблему плутанини з формулюваннями у навчальних матеріалах.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про завдання на спостережливість. Потрібно знайти помилку на цьому зображенні може лише 1% людей.