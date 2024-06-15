Домовласниця через 20 років знайшла таємну кімнату в будинку: які там були секретні предмети

Домовласниця була вкрай приголомшена, коли через двадцять років після заселення виявила у своєму будинку потаємну комірчину. Спантеличена несподіваним відкриттям, вона замислилися над тим, чому не знайшла її раніше, і швидко заглибилася в дослідження кімнати.

У своєму дописі на Reddit вона розповіла: "Я знайшла приховану шафу в стіні підвалу після 20 років життя в цьому будинку. Ми виявили деякі особисті документи, газету наступного дня після Перл-Гарбору і намальовану від руки карикатуру на вагітну Люсі, яка кричить: "Чорт забирай, Чарлі Браун!".

Під час подальшого огляду сім’я натрапила на занедбаний фотоальбом – і пообіцяла розшукати попередніх власників, щоб повернути заповітну реліквію.

Вона продовжила розповідь: "Газета виявилася передруком, тож вона не мала жодної цінності, але все одно її було цікаво переглядати. Я зовсім забула про фотоальбом! Я спробую знайти цих людей і повернути їм спогади".

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Зі свого боку, інший користувач детально описав, як виявив потаємну кімнату під час веселої вечірки у будинку своїх бабусі та дідуся: "Я поїхав відвідати своїх бабусю і дідуся через декілька місяців після того, як вони переїхали до нового будинку за містом. Ми з двоюрідним братом трохи погралися і мене штовхнули в стіну. Я пробив велику діру, і ми зрозуміли, що ззаду було велике порожнє місце. З допомогою дідуся ми розібрали стіну і знайшли маленьку кімнату, повну контейнерів для висадження та ламп для вирощування. Там було багато книжок про садівництво, а також одна книжка про вирощування марихуани. Наскільки ми могли судити, жодного таємного ходу туди не було. Хтось просто з якихось причин замурував усю кімнату".

Нагадаємо, незнайомець протягом чотирьох місяців жив у будинку жінки та ховався під ліжком. Він самовільно пробрався до її будинку.

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