Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У Мережі набирає обертів теорія, що президент США Дональд Трамп є мандрівником у часі через дивні збіги в ілюстраціях прусського художника. Прихильники теорій змов знайшли згадки про «aeros» та загадкове ім’я Барон Трамп у книгах XIX століття.

Про це пише LadBible.

За останні роки політичної кар’єри американського лідера активно як критикували, так і підтримували, однак навряд чи хтось очікував побачити в ньому «Марті МакФлая».

Попри припущення, що другий президентський термін Трамп у майбутньому можуть пов’язувати з глобальними подіями на кшталт Третьої світової війни, Інтернет-користувачів зараз більше цікавить інша деталь — чому напис «TRUMP» нібито з’являється на деяких малюнках, створених понад століття тому.

Напис «TRUMP» на давніх малюнках та загадки у книгах

У зв’язку з цим увагу знову привернула колекція незвичних ілюстрацій художника Чарльза Делльшау, уродженця Пруссії. Митець, який помер 1923 року, багато років створював ескізи дивних літальних апаратів, які називав «aeros». За виглядом вони нагадували поєднання повітряних куль і ранніх моделей літаків.

Цю незвичайну теорію також пов’язують із книгами письменника Інгерсолла Локвуда, написаними наприкінці XIX століття. У його творах ідеться про юного героя на ім’я Барона Трампа, який подорожує світом разом із мудрим наставником на ім’я Дон.

Напис «TRUMP» на малюнку, створеному понад століття тому / © Facebook/Charles A.A. Dellschau

Подібно до реального сина президента, Баррона Трампа, якому нині 19 років, книжковий персонаж живе у великому маєтку під назвою «Замок Трамп» і отримує поради від Дона. Прихильники змов переконані, що ці історії нібито «передбачили» появу президентської родини задовго до народження Дональда Трампа.

Деякі з них також припускають, що ім’я «Дон» може бути натяком на Трампа, адже у повсякденному житті його іноді використовують як скорочення від імені Дональд.

Серед творів Локвуда, які найчастіше згадують у цьому контексті, — дитячі книги «Дивовижна підземна подорож Барона Трампа» та «Останній президент».

Книга Інгерсолла Локвуда про Барона Трампа / © Walmart

Після перемоги Трампа на виборах 2016 року дехто в Мережі почав стверджувати, що одна з цих книг нібито передбачила таку подію.

«Або Трамп — мандрівник у часі, або хтось витратив 200 років, щоб створити історію, яка змусить людину, що ще не народилася, мати такий вигляд, ніби її вже передбачили», — написав один користувач.

«Якби Трамп був мандрівником у часі, можна було б подумати, що він укладатиме безпрограшні бізнес-угоди», — пожартував інший.

«Я думаю, що існування мандрівників у часі або квантових стрибків імовірніше, ніж прибульців. На мою думку, лише люди могли б бути зацікавлені в подорожах у часі», — зазначив ще один коментатор.

Чому виникла нова хвиля обговорень про «мандри» Трампа «у часі»?

Нова хвиля обговорень виникла після того, як блогер Логан Пол поцікавився у внучки президента США, Кай Трамп, чи має книга Локвуда якийсь зв’язок із Барроном.

«Я не заглиблююся в такі теорії. Не хочу занурюватися в такі кролячі нори», — відповіла 18-річна дівчина у подкасті IMPAULSIVE.

Водночас історики нагадують, що прізвище «Трамп» існувало ще у XIX столітті. До того ж у літературі того часу часто зустрічалися сюжети про заможних юнаків або політичні потрясіння.

Науковці підкреслюють: жодних доказів існування подорожей у часі наразі не існує, а схожі збіги найімовірніше є перебільшеними випадковостями — усе залежить від того, у що люди готові вірити.

До слова, торік влітку поява синців на руці Трампа спровокувала хвилю конспірологічних теорій у Мережі, аж до чуток про його можливу смерть, яку нібито приховують через тривалу відсутність політика на публіці та навіть на гольф-полі. Офіційний Вашингтон і лікар Шон Барбабелла пояснювали гематоми частими рукостисканнями та прийманням аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань, проте занепокоєння підігрівали неоднозначні заяви віцепрезидента Джей Ді Венса про готовність перебрати повноваження у разі «жахливої трагедії». Водночас оточення президента наполягало на його високій енергійності, попри порівняння ситуації в соцмережах із останніми днями королеви Єлизавети II.