Донька під час прибирання дізналася правду про своїх покійних батьків: що вони приховували

З роками люди дізнаються правду, яку їхні рідні приховували, іноді випадково, а іноді через несподівані зізнання. Те, що колись здавалося непорушною сімейною історією, може виявитися лише ретельно створеною ілюзією. Хтось знаходить старі листи, інший — отримує результати тестів ДНК, а дехто отримує відповіді лише після смерті близьких.

Так, одна жінка пережила шок, прибираючи будинок своїх покійних батьків. На форумі Mumsnet 50-річна користувачка поділилася, що більшу частину свого дитинства вона чула від батьків, що їхнє життя було затьмарене фінансовими труднощами. Але це виявилося брехнею.

"Вони народилися по обидва боки Другої світової війни і так багато говорили про пайки, бідність, страйки та профспілки", - розповіла вона.

Зважаючи на це, вона була ошелешена, коли знайшла на горищі дорогоцінний скарб.

"Я злюся і засмучуюся через розрив між тим, що вони говорили, і тим, що вони робили", - пояснила вона.

Її брат більшу частину дитинства хворів, і батьки намагалися підняти йому настрій дорогими подарунками. "Контраст між його дорогими іграшками і моїми "насолоджуйся сімейними настільними іграми" очевидний", - зізналася вона.

Вона ще більше розсердилася, коли знайшла колекцію порцеляни, столових сервізів і дорогих різдвяних прикрас.

"Я перебираю всі ці речі і знаходжу чеки на дорогі дрібниці. У мене є велика спокуса взяти сміттєвий контейнер і викинути з балкона всі колекційні монети Франкліна та інвестиційний антикваріат", - додала користувачка.

Донька виплеснула свій гнів, зазначивши, що рідні часто залишали її напризволяще в університетські роки, коли були важкі часи.

"Мені вкрай набридли їхні життєві історії та їхні уявні труднощі, я чула їх стільки разів", - підкреслила вона. "Натомість вони дуже мало пам'ятають про моє життя, мої плани, мої 20 років, купівлю нашого першого будинку, вони просто ніколи не звертали на це уваги".

Нагадаємо, мільйонер 20 років вдавав із себе бідного та обдурював сина. Він завжди жалівся на борги та бідність.

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