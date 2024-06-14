Донька прилетіла на весілля батька на рік раніше, подолавши майже 3000 км: курйозна історія з життя

Жінка розповіла про свою прикру помилку під час подорожі, коли летіла за майже 3000 км з Канарських островів до Англії на майбутнє весілля свого батька.

Про це пише New York Post.

"Я вже збиралася злітати і побачила всі повідомлення, — розповіла Ларісса Пай в інтерв'ю SWNS. — Я зателефонувала татові, і він сказав: "Ларіссо, весілля буде лише наступного року".

У грудні минулого року 29-річна жінка отримала звістку про те, що її 53-річний батько заручився зі своєю партнеркою, з якою зустрічається вже три роки. Донька була у захопленні від радісної звістки. Однак, можливо, її хвилювання взяло гору, коли він зателефонував, щоб повідомити їй деталі весілля.

"Мій тато, мабуть, сказав: "Це буде на мій день народження наступного року", — додала вона. — Але я почула: "Вибач, що так швидко, ми зрозуміємо, якщо ти не зможеш приїхати".

Пай припустила, що весілля відбудеться незабаром, і поквапилася підготувати всі необхідні документи, щоб виїхати 31 травня.

"Мені довелося попросити дівчину поміняти зміну в останню хвилину, — пригадала вона. — Я надіслала свої квитки, але він не побачив, що там написано 2024 рік".

Вона забронювала авіаквиток за 255 доларів в один бік, знайшла колегу, щоб підмінити її, і була готова стати свідком союзу свого батька і майбутньої мачухи.

"У п'ятницю вранці я написала їм: "Я в аеропорту, побачимося за декілька годин", — розповіла Пай. Влаштувавшись у літаку, вона перевела телефон у сплячий режим, не підозрюючи про шквал дзвінків і повідомлень, які вона мала отримати від батька. Випадково Пай подивилася на свій телефон і побачила сповіщення. Тоді вона зателефонувала батькові, щоб дізнатися, що сталося, але виявилося, що вона забронювала свій рейс за рік до весілля.

"Ми просто сміялися в слухавку, — пригадала Пай. — Я ніколи не приїжджала на рік раніше".

Попри те, що вона прибула на рік раніше до місця проведення весілля, яке також є її рідним містом в Чеширі, Англія, вона змогла приміряти сукні подружок нареченої і зустрітися з друзями та родиною.

Лларісса Пай / Фото: SWNS

29-річна дівчина повернулася на Канарські острови 4 червня.

"Вони досі сміються з цього, — каже вона. — Більшість людей запитують: "Як тобі це вдалося?"

Пай вважає цю ситуацію кумедною, тим більше, що вона спілкувалася з батьком протягом усього процесу і вважає себе "досить організованою".

"Думаю, рік – це короткий термін для мого тата, — додала вона. — Це все весело. Тепер у мене є час, щоб виправити свої лінії засмаги".

Нагадаємо, мама акторки шокувала "обурливим" вбранням на весіллі доньки. Жінку розкритикували за вибір надто відвертого луку.

Читайте також: