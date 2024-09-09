Донька три роки "крутила роман" з татом на сайті знайомств та виманила в нього 2 мільйони

У Туреччині донька обманула власного батька на два мільйони лір (2,4 млн гривень).

Про це повідомляє OdaTV.

Дівчина на ім’я Седеф заявила у програмі Esra Erol, що її тато Мехмет не давав їй грошей і був жорстоким. Тому вона придумала спосіб, як отримати від нього кошти. Донька створила фейкову сторінку на сайті знайомств та три роки листувалася з батьком.

Закохавшись у "незнайомку", Мехмет за цей час надіслав доньці два мільйони лір. Він був дуже здивований, коли зрозумів, що людина, з якою він листувався, була фейком, і що він "крутив роман" зі своєю дочкою.

"Я думав, що вона була моєю дівчиною протягом трьох років і листувався з нею, вона виявилася моєю дочкою Седеф", – сказав він.

Втім, публіку спантеличила як ця історія, так і реакція дружини Мехмета – Хюлі. Жінка розгнівалася на свою дочку, а не на коханого. Цей момент змусив всіх у студії роззявити роти.

Нагадаємо, чоловік зрадив дружину з її подружкою просто на весіллі. Коханців заскочили на гарячому гості свята.

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