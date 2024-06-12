Донька вигадливо помстилася татові за роман із молодшою на 32 роки жінкою: що вона утнула

Жінка розповіла, як вона помстилася батькові за те, що він зустрічався з молодшою на рік за неї коханкою.

26-річна дівчина написала на Reddit, що її батьки розлучилися два роки тому, і відтоді її 57-річний батько знову почав зустрічатися з дівчатами.

Однак, на її превеликий жаль, він, здається, цікавиться лише молодими жінками, і вона вважає, що це, швидше за все, через їхню зовнішність і наївність. "Мій тато став горезвісним “багатієм, який зустрічається з молоденькими шльондрами”, і це змусило мою маму почуватися вчорашнім сміттям. У нього з Беккі, якій 25 років, настільки очевидні трансакційні стосунки, що це змусило мене замислитися над тим, як він бачить жінок. Як, наприклад? Чи задивлявся він на моїх подруг, коли я росла, чи це те, про що я маю хвилюватися зараз? Я намагалася пояснити йому, що їхні стосунки спричиняють у мене дискомфорт з усіх очевидних причин, але він не хоче слухати, і я втомилася від його кричущої неповаги та ігнорування моїх почуттів. Тож, якщо він не бачить у цьому проблеми, то, мабуть, і я не бачу", - написала вона.

Тож коли її батько влаштував вечірку в саду у день народження Беккі, вона вирішила зіграти з ним у його ж гру.

Також читайте Ревнива жінка вийшла заміж за батька колишнього і стала його мачухою

Вона додала: "Цими вихідними у Беккі був день народження, і мій тато влаштував величезну вечірку в саду з її подружками, а також своїми друзями та бізнес-партнерами, я впевнена, щоб спробувати звести своїх моторошних приятелів з її подругами-золотошукачками. Але знаєте що, якщо вже така була атмосфера, чому б і мені не долучитися до веселощів? І що я зробила? Я знайшла собі старшого чоловіка і вирішила взяти його з собою! Скільки йому років? Йому 62, тож давайте називати його просто старий Джо. Якщо його дівчина молодша за мене, то мій новий хлопець повинен бути старшим за нього! Отже, вечірка починається, я поводжуся якнайкраще з ним і з усіма його друзями, роблю вигляд, що підтримую все це, коли йду, щоб "забрати свого нового хлопця, бо він щойно приїхав!". Це було справжнім мистецтвом – повернутися до нього та всіх його друзів, які сиділи разом за головним столом, а іменинниця практично висіла на ньому, і представити їм мого старого "хлопця". Шкода, що я не сфотографувала їхні обличчя".

Вона намагалася приховати свій сміх, спостерігаючи, як обличчя її батька повністю спохмурніло, коли її новий "хлопець" вийшов з-за рогу, а вона додала: "Що сталося, тату? Ти маєш кепський вигляд. Беккі, ти повинна принести йому ліки від серця, ця вечірка може бути занадто важкою для нього!". А потім я сіла на коліна до старого Джо! Я намагалася бути такою ж безсоромною, як і його нова подружка, і так, я почувалася огидно, але це було того варте, щоб побачити, як мій тато фактично скинув Беккі з себе, що зруйнувало її особливий день. Я не можу передати, наскільки приємно було спостерігати, як він розпалювався через стіл, але що він збирався сказати? А найцікавіше?Один з його партнерів знав старого Джо! Вони були приятелями по гольфу. Перш ніж він встиг мені щось сказати, я пішла зі старим Джо, тому що він "взяв мене на приватну прогулянку на човні, і ми не хотіли пропустити наш від'їзд з порту". І тепер він телефонує мені безперервно, а я просто продовжую переадресовувати його на голосову пошту. Однак я написала йому, які ліки він приймає, щоб я могла порекомендувати цей бренд старому Джо. Наразі мені байдуже, як це вплине на наші стосунки, бо мені огидний він і його вибір. Я задоволена розплатою і сподіваюся, що йому сподобається смак його власних ліків".

Вона сподівається, що це дало її батькові урок про те, як поважати жінок. Вона додала: "Мені не подобається думка, що мій батько ставиться до іншої людини як до сексуального об'єкта. Якщо він хоче бути з кимось молодшим у трансакційних стосунках, я, звісно, не можу його зупинити, але невже так багато просити в його дорослому віці мати трохи поваги до своєї доньки і тримати це лайно подалі від мого обличчя і від мого життя? Я так не думаю, але, мабуть, це лише я така!".

Нагадаємо, 63-річна бабця, яка чекає на дитину від 26-річного коханого, розповіла про брак сексу у шлюбі. Попри все, пара у захопленні, що невдовзі у неї з'явиться малюк.

Читайте також: