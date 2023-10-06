Донька вирішила помститися батькові на його похороні та нарвалася на критику

20-річну дівчину розкритикували за її план зірвати похорон батька перед його дружиною та своїми зведеними братами та сестрами, яких вона ніколи не зустрічала.

Про це пише Mirror.

Вона поділилася, що має чотирьох братів і сестер з боку батька. Її тато, якому зараз 77 років, був одружений з жінкою, яка народила йому трьох дітей. Згодом подружжя розлучилося і він почав зустрічатися з іншою жінкою, яка також народила йому сина.

Ці стосунки тривали недовго, але чоловік вирішив зачекати, поки хлопчику виповниться шість років, перш ніж познайомити його з іншими своїми дітьми.

Потім він зустрів матір 20-річної дівчини, вони познайомилися, і вона закохалася у нього по вуха. Втім, він порвав з нею, заявивши, що досі кохає свою першу офіційну дружину. Але потім через декілька тижнів батько дівчини зателефонував її мамі, сказавши, що він сумує і хоче її побачити.

"Я стала результатом цієї зустрічі", - анонімно написала жінка на Reddit. "Він не вірив, що я його дитина, хотів зробити ДНК-тест і сказав, що моя матір бреше. Я народилася, і вони зробили тест, який виявився позитивним. Навіть тоді він не намагався наблизитися до моєї матері і не зустрічався зі мною. Мама наполягала на тому, що він повинен дати мені своє прізвище, і він продовжував відмовлятись робити це, тому вона подала на нього до суду. Це була дуже кривава справа. Він декілька разів збрехав, сказав, що вона намагалася його посадити у капкан, хоча він був тим, хто підійшов до неї, збрехав про те, скільки він заплатив аліментів за інших своїх дітей, відмовився від права на відвідування і так далі".

Хоча дівчина не сумувала за татом, вона хотіла зв’язатися зі своїми братами та сестрами і виявила, що вони навіть уявлення не мають про її існування. За словами матері, її батько та його перша дружина знову зійшлися і вона не хотіла, щоб їхні діти знали про сестру.

Потім, коли дівчині було 18 років, її мама підійшла до неї і сказала, що знайшла акаунти її братів і сестер у Facebook, і запитала, чи хоче вона зв’язатися з ними. Дівчина вирішила не робити цього.

"Я пояснила своїй матері, що хочу зачекати, поки він помре, і стильно з’явитися на похорон, бажано у чорній сукні на підборах, у величезних сонцезахисних окулярах та капелюсі. Люди, які захоплюються ним, повинні знати, ким він є насправді. Крім того, навіть якщо він не запише мене у свій заповіт, за законом я все одно повинна з’явитися на засіданні суду", - сказала вона.

Дівчина додала, що можливо її ідея зірвати похорон не така вже і вдала. Але, за її словами, це єдиний спосіб, оскільки там зберуться усі родичі. Вона не хотіла б, щоб її появою маніпулювали через чутки.

Користувачі були шоковані її визнанням, про що написали у коментарях.

Так, я дійсно думаю, що ти дурепа. По-перше, як саме ти збираєтеся переконатися, що всі на похороні дізнаються, хто ти? Ти збираєшся кричати? Це серйозна поведінка на похороні. Але, припустимо, ти знайшла гарний спосіб зробити заяву. Так, ти вимастиш його ім'я в бруді, але кому ти зробиш боляче? Не твоєму батьку - він мертвий. Буквально всі інші, і більшість цих людей є невинними свідками. На додаток до всього, якщо ти збираєшся зустріти своїх братів і сестер, краще буде зробити це, поки він живий. Поки вони можуть висловити свої почуття, вимагати відповідей, що завгодно.

Я повністю не згоден з вами. Цей план відвідування звучить ні що інше, як змова помсти з неправильними цілями.

Ти не зможеш йому зробити боляче, він мертвий. Ти нашкодиш лише людям, які ніколи нічого тобі поганого не робили, і при цьому принизиш себе.

Нагадаємо, наречена у день весілля отримала зворушливого листа від батька, який помер 20 років тому. Дівчині було лише 11 років, коли її батько помер від раку стравоходу у віці 53 років.

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