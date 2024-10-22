Донька заради помсти розмістила в Інтернеті оголені фото коханки свого батька: яка її доля (фото)

Мстива донька, яка після того, як дізналася про коханку свого батька, розмістила на сайті ескорт-послуг її оголені світлини, дізналася про свою долю в суді.

Про це повідомляє Daily Star.

24-річна британка Елеонора Браун була засуджена 21 жовтня до трьох років ув'язнення після того, як визнала себе винною в розголошенні приватних фотографій або відеозаписів без згоди. Коронний суд Лідса раніше розглянув справу про те, що 61-річний Джефф Браун, офіцер поліції у відставці, мав позашлюбний зв'язок з жінкою, зображеною на фотографіях, більш ніж десять років тому. Коханка надіслала фотографії Джеффу, але його 57-річна дружина Сара знайшла їх і через декілька років надіслала своїй доньці.

Елеонора і Софі з мамою Сарою / Фото: із соцмереж

Потім Елеонора Браун завантажила зображення жінки, а також номер телефону її чоловіка на сайт ескорту під назвою Beaver Street 2022 року. Суд почув, що Елеонору заохотила поділитися фотографіями її сестра Софі Браун. Софі на той час була офіцеркою поліції Західного Йоркширу, але залишила свою посаду до того, як її могли звільнити.

2022-го Елеонора також розмістила образливі коментарі на бізнес-сторінці у Facebook, що належить чоловікові жінки, назвавши її "сукою, що руйнує сім'ю" та "волоцюгою". Крім того, повідомлення також були розміщені на рекламній платформі Nextdoor, а фотографії були надіслані чоловікові жертви через WhatsApp.

Джефф Браун / Фото: із соцмереж

Елеонора сказала поліції, що вона "наполовину" винна, і намагалася виправдати свої дії, попри те, що заперечувала звинувачення.

У заяві жертви, зачитаній суду, жінка сказала, що вона "постійно відчуває нудоту і тривогу", що вона боїться, що фотографії можуть з'явитися в майбутньому, тобто їй доведеться "пережити це жахіття знову".

Гаррі Кроусон, який виступав на боці Браун, яка раніше не мала судимостей, сказав, що "травму" їй завдало те, що вона дізналася про інтрижку свого батька, коли була ще підлітком. Він сказав суду: "Вона стала воїном у війні, в якій не повинна була брати участь. Вона відчуває образу, яку, можливо, приписує собі не там, де треба. Їй потрібно припинити воювати в битві, яка не є її справою".

Джефф та Сара / Фото: із соцмереж

Суддя Алекс Менарі сказав, що рішення і дії Браун були наполегливими, і назвав її "мстивою і злопам'ятною". Він надав їй мінімальний кредит довіри, оскільки вона змінила свої свідчення лише після того, як жертва була змушена давати свідчення в суді. Він додав, що поведінка Браун після арешту свідчить про те, що вона "абсолютно не просить вибачення" і "повністю позбавлена будь-яких моральних орієнтирів".

Браун ув'язнили на три роки. Також вона отримала довічну судову заборону наближатися до екскоханки тата.

Елеонора Браун / Фото: West Yorkshire Police

Нагадаємо, дружина заскочила чоловіка в ліжку з сусідкою. Її реакція не на жарт розлютила коханців.

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