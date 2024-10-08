Допитлива жінка зробила тест ДНК: він викрив жахливу сімейну таємницю і ледь не зруйнував її шлюб

Щаслива у шлюбі жінка, яка скористалася ДНК-тестом 23andMe, щоб простежити свій родовід. Після цього вона почала сумніватися, чи варто їй залишатися зі своїм чоловіком, після того, як побачила результати.

Про це пише mirror.co.uk.

Селіна та Джозеф Кінонес мали дуже короткі стосунки, одружившись лише через чотири місяці, і народили спільних дітей. Саме після народження дітей Селіна вирішила почати досліджувати свою сімейну історію.

І Селіна, і Джозеф зі штату Колорадо у США відправили зразки ДНК. Але коли отримали результати, вони були приголомшені тим, що виявилися двоюрідними братами і сестрами.

"Коли я зрозуміла, що ми двоюрідні брати, мене трохи знудило, - пояснила Селіна. Я подумала: "Може, нам розлучитися? Чи повинні ми взагалі бути разом?"

Ніхто з родичів пари не впізнав один одного на весіллі. Пізніше Селіна та Джозеф дізналися, що бабуся Джо з боку батька усиновила його, а погане ведення записів означало, що їхній родинний зв'язок був втрачений.

"Колорадо здається таким великим, але насправді він не такий вже й великий. Всі знають один одного, і, швидше за все, всі є родичами", - каже Селіна.

Тим не менш, пара навіть створила власну платформу для знайомств, яка покликана допомогти запобігти тому, щоб люди не вступали у стосунки з кимось, з ким вони пов'язані родинними зв'язками.

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