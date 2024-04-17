Допливли до берега: пілот і його собака дивом вижили після падіння літака в океан

Вони не постраждали внаслідок аварії.

Пілот і його собака благополучно допливли до берега після падіння літака в океан.

Газета Los Angeles Times повідомила, що невідомий чоловік і його собака перебувають у безпеці після того, як одномоторний літак Piper PA-32 Cherokee Six, яким він керував, впав у Тихий океан біля Ранчо Палос Вердес, штат Каліфорнія.

Сержант Джеффрі Веласко з департаменту шерифа Лос-Анджелеса розповів, що дзвінок про катастрофу надійшов 14 квітня о 17:20 за місцевим часом.

Інцидент стався приблизно за 150-200 метрів від берега, неподалік від Національного гольф-клубу Дональда Трампа в Лос-Анджелесі, і свідок зателефонував 911.

На місце події відправили команду рятувальників та медиків. Втім, чоловік та його улюбленець самотужки дісталися берега. Вони дивом не постраждали внаслідок аварії.

Літак затонув, і водолази спробували визначити його місцеперебування, але не було зроблено жодної спроби врятувати літак, який був виготовлений 1981 року.

Інцидент все ще розслідується і обставини катастрофи поки що незрозумілі, але авіакатастрофа класифікується як "нещасний випадок через проблеми з двигуном".

Нагадаємо, 6-річна дівчинка вбігла до будинку, охопленого полум'ям, та врятувала маму, брата і сестру. Її рідні люди спали в момент пожежі.

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