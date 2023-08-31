Допомагала свиня: жінка знайшла самородки золота на 125 тисяч доларів – фото

Вона виявила їх у місці, де виросла.
Австралійська жінка виявила золоті самородки на суму 127 000 доларів під дитячим майданчиком.
Про це пише nypost.com.
27-річна Тайлер Махоні була зі своїм братом Райсом та батьком Тедом, коли вона натрапила на свій найбільший хіт у Калгарі.
"Ми опинилися в місці, де насправді виросли з братом - ми провели там багато часу, коли ми були молодшими, і я не поверталася приблизно 15 років", - сказала вона.
Єдиною причиною повернутися до ностальгійного місця стало те, що її тато якось у справах приїздив туди і знайшов декілька самородків. Тому чоловік захотів приїхати туди знову, але вже з дітьми.
Вони повернулися на пагорб і викопали багато золота. Але сім'я знала, що не зможе зупинитися, поки не дійде до джерела джекпоту.
Вони використовували ручні інструменти, путівник та свиню, яка допомагала рити землю. Після тривалого копання вони таки знайшли золото в залізних каменях.
"Це мало вигляд як золоті вени", - прокоментувала жінка.
Сім'я зібрала та обробила свої знахідки, щоб побачити, скільки вони можуть заробити.
"Ми отримали від цього копання близько 127 000 доларів, а потім розтопили золото", - сказала Тайлер.
Сім'я стала багатшою і продовжить шукати скарби.
Нагадаємо, дівчина купила за 2 долари намисто, яке виявилося втраченим витвором мистецтва. Стало відомо, скільки воно насправді коштує.
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