Допомагала свиня: жінка знайшла самородки золота на 125 тисяч доларів – фото

Вона виявила їх у місці, де виросла.

Австралійська жінка виявила золоті самородки на суму 127 000 доларів під дитячим майданчиком.

Про це пише nypost.com.

27-річна Тайлер Махоні була зі своїм братом Райсом та батьком Тедом, коли вона натрапила на свій найбільший хіт у Калгарі.

"Ми опинилися в місці, де насправді виросли з братом - ми провели там багато часу, коли ми були молодшими, і я не поверталася приблизно 15 років", - сказала вона.

Тайлер Махоні з братом в дитинстві / Фото: Caters

Єдиною причиною повернутися до ностальгійного місця стало те, що її тато якось у справах приїздив туди і знайшов декілька самородків. Тому чоловік захотів приїхати туди знову, але вже з дітьми.

Вони повернулися на пагорб і викопали багато золота. Але сім'я знала, що не зможе зупинитися, поки не дійде до джерела джекпоту.

Знайдене золото / Фото: Caters

Вони використовували ручні інструменти, путівник та свиню, яка допомагала рити землю. Після тривалого копання вони таки знайшли золото в залізних каменях.

"Це мало вигляд як золоті вени", - прокоментувала жінка.

Самородок золота / Фото: Caters

Сім'я зібрала та обробила свої знахідки, щоб побачити, скільки вони можуть заробити.

"Ми отримали від цього копання близько 127 000 доларів, а потім розтопили золото", - сказала Тайлер.

Тайлер Махоні / Фото: Caters

Сім'я стала багатшою і продовжить шукати скарби.

Нагадаємо, дівчина купила за 2 долари намисто, яке виявилося втраченим витвором мистецтва. Стало відомо, скільки воно насправді коштує.

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