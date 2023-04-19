Допомагала учню з навчанням: директорку школи звинувачують у сексуальних домаганнях

Керівниця академії Xceed Preparatory у місті Корал-Спрінгс у окрузі Бровард (США) зіткнулася зі звинуваченням у вчиненні злочину через можливі сексуальні домагання до підлітка у приватній школі.

Про це пише видання Local10.

Прокурори подали скаргу проти Трейсі Мішель Сміт у вівторок, 18 квітня, стосовно звинувачень у залученні або здійсненні сексуальної поведінки з боку посадової особи, що є злочином другого ступеня.

Поліцейські Корал-Спрінгса затримали 43-річну Сміт з Бойнтон-Біч, на парковці школи після того, як учень 10-го класу 13 квітня повідомив, що вона сексуально домогалася до нього.

"Звинувачення, які призвели до арешту Сміт, стали повним шоком для всіх у школі", – сказав Брайан Бібер, який представляє академію Xceed, додавши, що Сміт працювала у школі близько трьох років.

Підліток розповів, що все почалося з того, що Сміт принесла для нього у свій офіс додатковий стілець, і вони "змикали ноги", під столом.

Згідно зі звітом про арешт, детектив Корал-Спрінгс Марк Міттер повідомив, що є докази на підтвердження звинувачень у насильстві від жовтня по 6 квітня.

Сміт мала "майже 20-річну" кар’єру в освіті, і вона працювала адміністратором, академічним тренером, інструктором і менеджером програм як у державних, так і в приватних школах, згідно з публічним профілем школи.

Також згідно з профілем, Сміт мала досвід роботи вчителем початкової та середньої школи та була номінована на звання "Вчитель року" після того, як отримала ступінь бакалавра та магістра в Університеті штату Флорида.

Після того, як суддя наказав їй триматися подалі від учня та школи, заступники офісу шерифа Броварда відпустили Сміт під заставу в розмірі 25 000 доларів.

"Школа та її персонал співпрацюватимуть із правоохоронними органами всіма можливими способами", – сказав Бібер у заяві, додавши, що "безпечне середовище навчання має першорядне значення" в Xceed, який також має академії у Вестоні та Кендалі.

Нагадаємо, вчителька зняла відео, як мастурбувала вібратором у класі з відчиненими дверима.

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