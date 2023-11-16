Допоміг лікар: чоловік похизувався, як помстився начальнику, який крав його обід в офісі

Також він добився його арешту.
Офісний працівник розповів, як помстився колезі, який 12 разів крав його обід зі спільного холодильника.
На Reddit чоловік поділився, що хоч він багато разів скаржився на це у відділ кадрів, нічого не було зроблено.
Розмовляючи про ситуацію зі своїм лікарем під час наступного прийому, чоловік залишився збентеженим, коли медик почав усміхатися і запитав: "Отже, у вас закреп?". Чоловік зізнався, що йому знадобився деякий час, щоб зорієнтуватися, але все стало зрозуміло, коли лікар пояснив, що найкращий спосіб змусити проносні подіяти — це змішувати їх із їжею, оскільки це дасть "найбільш вибухові результати".
Наступного дня чоловік привів свій план у дію, пригадавши деталі: "Мій сендвіч з'їли із спеціальним соусом із авокадо. Приблизно через годину по обіді я пішов до відділу кадрів і повідомив про дві речі: 1) Мій обід знову вкрали і 2) Були вкрадені мої ліки".
За його словами, HR спочатку подумав, що ліки перебувають у пакеті для сендвічів, проте, коли стало зрозуміло, що насправді сталося, вони поблідніли. Він написав: "Я сказав їм, що у мене були деякі проблеми з травленням, і мій лікар прописав сильне проносне і порадив мені змішувати його з їжею".
Оскільки "крадіжка" прописаних ліків насправді є порушенням закону, незабаром для розслідування було викликано поліцію. Як виявилося, їжу крав керівник відділу.
Чоловік продовжив: "Він вибив собі мізки. Він лютував і звинуватив мене в отруєнні його їжі. Зробивши паузу, щоб вказати, що це була не його їжа, винний швидко заткнувся і найняв собі адвоката, але зрештою був звільнений".
Зрадівши результатом, чоловік закінчив розповідь, повідомивши, що один із його друзів зайняв вакансію, і тепер він може спокійно їсти свої сендвічі, не побоюючись втратити їх під час обіду.
Нагадаємо, жінка вигнала з дому свою вагітну 17-річну доньку та спантеличила причиною. Вона пояснила своє рішення.
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