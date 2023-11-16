Допоміг лікар: чоловік похизувався, як помстився начальнику, який крав його обід в офісі

Офісний працівник розповів, як помстився колезі, який 12 разів крав його обід зі спільного холодильника.

На Reddit чоловік поділився, що хоч він багато разів скаржився на це у відділ кадрів, нічого не було зроблено.

Розмовляючи про ситуацію зі своїм лікарем під час наступного прийому, чоловік залишився збентеженим, коли медик почав усміхатися і запитав: "Отже, у вас закреп?". Чоловік зізнався, що йому знадобився деякий час, щоб зорієнтуватися, але все стало зрозуміло, коли лікар пояснив, що найкращий спосіб змусити проносні подіяти — це змішувати їх із їжею, оскільки це дасть "найбільш вибухові результати".

Наступного дня чоловік привів свій план у дію, пригадавши деталі: "Мій сендвіч з'їли із спеціальним соусом із авокадо. Приблизно через годину по обіді я пішов до відділу кадрів і повідомив про дві речі: 1) Мій обід знову вкрали і 2) Були вкрадені мої ліки".

За його словами, HR спочатку подумав, що ліки перебувають у пакеті для сендвічів, проте, коли стало зрозуміло, що насправді сталося, вони поблідніли. Він написав: "Я сказав їм, що у мене були деякі проблеми з травленням, і мій лікар прописав сильне проносне і порадив мені змішувати його з їжею".

Оскільки "крадіжка" прописаних ліків насправді є порушенням закону, незабаром для розслідування було викликано поліцію. Як виявилося, їжу крав керівник відділу.

Чоловік продовжив: "Він вибив собі мізки. Він лютував і звинуватив мене в отруєнні його їжі. Зробивши паузу, щоб вказати, що це була не його їжа, винний швидко заткнувся і найняв собі адвоката, але зрештою був звільнений".

Зрадівши результатом, чоловік закінчив розповідь, повідомивши, що один із його друзів зайняв вакансію, і тепер він може спокійно їсти свої сендвічі, не побоюючись втратити їх під час обіду.

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