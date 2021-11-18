Допомогла пережити розлучення і смерть рідних: чоловік обзавівся свинею у будинку, проте сусіди проти

Допомогла пережити розлучення і смерть рідних: чоловік обзавівся свинею у будинку, проте сусіди проти

Чоловік стверджує, що емоційна підтримка тварини допомагає йому в похмурі дні.

Житель американського села Канаджохарі Віверн Флетт обзавівся свинею у своєму будинку і називає її домашньою улюбленицею.

Про це інформує news10.com.

Свиню вагою понад 45 кг чоловік назвав Еллі.

"Вона завжди шукає ласощі та місце, щоб притулитися, стрибає просто на диван, щоб подивитися телевізор", — розповідає Флетт про свою улюбленицю.

Чоловік стверджує, що емоційна підтримка тварини допомагає йому у важкі дні. За його словами, саме Еллі допомогла йому пережити розлучення з дружиною та смерть родичів.

Проте сусіди не в захваті від свині за парканом. Протягом останніх двох років Флетт 13 разів звертався до суду, оскільки йому наказували позбутися Еллі і віддати її, наприклад, до притулку тварин. Сусіди стверджують, що свиня є сільськогосподарською твариною, а тому її утримання у приватному секторі заборонене законом. Сам чоловік вважає Еллі хатньою тваринкою.

Відмову віддати свиню Флетт пояснює тим, що вона буде пригніченою і сумуватиме за ним.

Нагадаємо, що у Новій Зеландії опосум тримав у заручниках жінку.

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