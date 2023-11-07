Допомогли 16 сім'ям: пара, яка не хоче дітей, пожертвувала 84 яйцеклітини та сперму

Пара, яка не хоче народжувати дітей, поділилася, як допомогла іншим сім'ям.

Про це пише dailystar.co.uk.

33-річна Ней Чедборн 37-річний Люк раніше були переконані, що у них будуть діти, але згодом передумали. Працюючи парамедиками, пара знала, що це буде складно.

Але, побачивши, як друзі щосили намагаються створити свої сім'ї, вони вирішили протягнути руку допомоги. Вони звернулися до приватної клініки з лікування безпліддя у квітні 2022 року, а решта вже історія.

Ней та Люк / Фото: TFP Oxford Fertility / SWNS

Люк пожертвував сперму, щоб допомогти 10 сім'ям, а Ней віддала 84 яйцеклітини, допомагаючи шістьом сім'ям.

Ней з Банбері, Оксфордшир, сказала: "Коли ви одружуєтеся, наступним запитанням завжди буде: "Коли у вас будуть діти?". Нас все ще запитують про це, ми одружені чотири роки. Я не хочу, щоб люди думали, що не хочу їх, бо ненавиджу дітей. Нам просто не потрібні свої власні. Ми працюємо парамедиками, ми дуже зайняті і є частиною некомерційної організації, яка реагує на стихійні лиха, тому нас можуть попросити встати та залишити країну у найкоротший термін. Наша головна мотивація полягає в тому, що у нас є друзі, які пройшли процедуру ЕКЗ і пережили декілька викиднів, що несамовито. Якщо хтось інший зможе використовувати мої яйцеклітини і сперму Люка, то ми хочемо допомогти їм так само, як ми здаємо кров і є в реєстрі стовбурових клітин".

Ней та Люк / Фото: TFP Oxford Fertility / SWNS

Пара познайомилася 2016 року, коли їм робили щеплення від гепатиту В по роботі, і Ней сказала, що це було кохання з першого погляду. Вісім місяців по тому пара почала жити разом.

Ней вперше замислилася про донорство яйцеклітин, коли їй було 27 років, приблизно в той же час, коли вона вирішила, що не хоче мати власних дітей.

Потім Люк і Ней зв'язалися з TFP Oxford Fertility, фахівцями з ЕКЗ та фертильності, і були прийняті як донори.

Ней та Люк / Фото: TFP Oxford Fertility / SWNS

Спочатку донори повинні робити собі ін'єкції протягом 14 днів, щоби придушити природне виробництво гормонів. Потім їм доведеться провести сканування, щоб переконатися, що їхній природний цикл повністю пригнічений. За день чи два до збирання яйцеклітин донорам роблять ін'єкцію гормону, щоб допомогти яйцеклітинам дозріти, а потім яйцеклітини збирають під час невеликої процедури.

Ней сказала, що її сім'я не була в захопленні, коли вона сказала їм, що збирається пожертвувати яйцеклітини.

Говорячи про процедуру, Ней розповіла, що швидко одужує і за три дні знову починає бігати. Востаннє, коли вона здавала яйцеклітини, Ней виробила 17 штук, і вона не знає, чи здаватиме їх знову.

Ней та Люк / Фото: TFP Oxford Fertility / SWNS

Вона розповіла: "Кожна пожертва допомагає двом парам, тож потенційно це може бути шість дітей. Я не думаю, що робитиму пожертву знову, єдиним винятком було б, якби один із моїх друзів потребував яйцеклітин і хотів би використати мої. Крім того, кількість яйцеклітин у мене значно скоротилася відтоді, як я вперше це зробила".

Нагадаємо, "розпещена" жінка показала, як рік жила в елітному готелі з коханим. Цей рік вона назвала найкращим у її житті.

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