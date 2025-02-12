Дорогу біля міста перекрили на шість тижнів, щоб допомогти жабам спаровуватися

Незвичайне правило діє ще від 2003 року.

У Великій Британії перекрили для водіїв дорогу біля міста Бат на шість тижнів, щоб захистити тисячі жаб і тритонів, які прямують до озера для розмноження.

Про це пише BBC.

Волонтери патрулюють Чарлкомб Лейн, щоб переконатися, що автомобілісти не користуватимуться цим маршрутом до 23 березня.

Це сезонне закриття – одне з чотирьох у Великій Британії, яке діє від 2003 року.

До його запровадження 62% земноводних, які намагалися перетнути річку, гинули під колесами автотранспорту, а 2024 року цей показник знизився до 6%.

Минулого року понад 3200 земноводних отримали допомогу в перетинанні дороги, що зробило цей сезон найжвавішим за останні 14 років.

Гелен Гоббс із Групи порятунку жаб Чарлкомба назвала закриття дороги "зміною правил гри" для місцевої популяції амфібій, яка залишається стабільною, попри загальнонаціональне скорочення чисельності.

"Зі зміною клімату стає все важче передбачити пікові часи для пересування амфібій, саме тому закриття дороги на шість тижнів має велике значення", - сказала вона.

Сотні годин патрулювання

Волонтери проводять понад 600 годин, патрулюючи смугу, вдягаючи жилети підвищеної видимості, використовуючи ліхтарі та відра, щоб обережно збирати земноводних.

Жаб і тритонів збирають у безлатексних рукавичках, щоб уникнути забруднення, а потім безпечно перевозять до місць висадки біля озера для розмноження.

Природоохоронна благодійна організація Froglife, яка збирає національні дані про жаб'ячі патрулі, зазначає, що дорожній рух, втрата середовища існування і зміна клімату становлять головні загрози для амфібій. Дослідження показали, що за останні 30 років популяція звичайних жаб скоротилася на 68%.

Нагадаємо, в Україні змії прокинулись від зимової сплячки. Аномально тепла погода змусила прокинутись холоднокровних та інших диких тварин, що зазвичай перебувають у сплячці в цей період.

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