Дорогу біля міста перекрили на шість тижнів, щоб її могли перетнути жаби

У Великій Британії дорогу біля міста Бат перекрили для водіїв на шість тижнів, щоб допомогти місцевим амфібіям дістатися місць розмноження.

Про це пише Metro.

Charlcombe Lane буде закрита до 25 березня, оскільки жаби та тритони подорожують асфальтом, щоб дістатися своїх "споконвічних місць розмноження".

Дорога закривається щороку від 2003-го з ініціативи Ради Бата та Північно-Східного Сомерсету.

Група з порятунку жаб із Чарлкомба також патрулюватиме територію, щоб допомогти істотам перебувати у безпеці під час їхньої подорожі.

За оцінками, 2500 амфібій перейдуть дорогу, щоб дістатися озера внизу, де вони спарюватимуться і розмножуватимуться.

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Жаби зазвичай подорожують після настання сутінків у період від лютого по березень, але перехід дороги може виявитися небезпечним.

Гелен Гоббс розповіла BBC: "У Чарлкомбі вони часто потрапляють до пастки за високими кам'яними стінами, тому щовечора волонтери патрулюють, щоб перемістити земноводних до безпечного місця, щоб вони могли продовжити свою подорож. За оцінками, щороку на дорогах гине 20 тонн жаб, тому наша група прагне зробити все можливе, щоб забезпечити виживання популяцій жаб та тритонів у Чарлкомбі".

Цікаво, що ще одна дорога в Лінкольнширі також щорічно закривається, щоб допомогти амфібіям дістатися місця призначення.

Нагадаємо, зниклий собака знайшовся через чотири роки. Він пройшов 965 км до іншої країни.

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