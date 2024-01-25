Дорогу змило, люди в блокаді: бобер збудував свій дім у водостічній трубі та спричинив повінь

Мешканці не могти проїхати навіть на авто.
У Лівінгстоні, штат Техас, США, бобер збудував греблю у водостічній трубі та спричинив повінь.
Про це пише ABC 13 News.
У результаті, під час дощів водою змило величезний шматок дороги, а мешканці опинилися в блокаді. Люди не могли ні пройти, ні проїхати автомобілем.
Управління з надзвичайних ситуацій попросило мешканців залишатися вдома, доки не буде знайдено вирішення проблеми. У цьому районі розташовано близько 60 будинків.
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У результаті, чиновники привезли самоскид, наповнений новим ґрунтом. Ремонт закінчили за декілька годин.
Нагадаємо, молодята і 30 гостей стрибали на весіллі та провалились крізь підлогу. Жахливий момент потрапив на відео.
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