Доросла пара влаштувала інтим у поїзді на очах у шокованих пасажирів – відео

Пара середнього віку спричинила обурення після того, як влаштувала любощі в потягу на очах у шокованих пасажирів.

Про це пише NTK.

На відеозаписі інциденту видно, як чоловік цілує свою партнерку в обличчя та шию, а вона кладе ногу йому на коліна.

В іншій сцені можна побачити, як жінка сідає на свого обранця, вочевидь, нахилившись грудьми до його обличчя. Вони продовжують свої витівки на очах у пасажирів.

Непристойне відео було знято в поїзді в Китаї. Пізніше кліп був поширений у соціальних мережах, де спричинив палкі дискусії серед користувачів.

Місцеві назвали пікантну пару "дурною і безсоромною" і запитували, "наскільки відчайдушними треба бути". Однак деякі користувачі захищали пару, коментуючи, що це було "особливе місце" і "ряд, зарезервований для кохання".

Нагадаємо, 63-річна бабця, яка чекає на дитину від 26-річного коханого, розповіла про брак сексу у шлюбі. Попри все, пара у захопленні, що невдовзі у неї з'явиться малюк.

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