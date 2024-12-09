Доросла трансгендерка більшу частину життя проводить в одязі немовляти і носить підгузки – фото

Доросла жінка зізналася, що більшу частину свого життя поводиться як немовля.

Райлі Кіло показала глядачам своє життя в одному з епізодів програми My Strange Addiction, передає Daily Star.

Тоді 25-річна жінка розповіла, як вона любить спати в ліжечку і носити підгузки. Вона навіть смокче пустушку, носить дитячий одяг і п'є з пляшечки.

Вона сказала: "Я одягаюся як дитина так часто, як лише можу. Кожного разу, коли я приходжу додому, я завжди вдягаю одне з моїх милих маленьких вбрань, і це допомагає мені змити весь стрес великого жорсткого світу".

Райлі перетворила свою спальню на дитячу і спить у ліжечку зі своїми плюшевими іграшками. Вона проводить майже 12 годин на день в дитячому одязі.

Райлі Кіло / Фото: YouTube/TLC

Вона сказала: "Я почала носити підгузки, коли мені було близько 13 років, і це поступово перетворилося на захоплення сосками, підгузками та дитячими аксесуарами. Коли я була молодшою, мені було соромно. Я боялася, що не зможу жити нормальним життям через це".

Райлі, яка є трансгендеркою, каже, що вона завжди почувалася незручно і недоречно у своєму чоловічому тілі, коли росла. Вона почала жити як жінка у віці 20 років.

Вона настільки захоплена своєю залежністю, що витрачає майже 400 доларів на місяць на дитячі аксесуари і носить підгузки 24 години на добу.

"Намокання підгузків – це те, що є природним при носінні підгузків", - каже вона. "Відчуття свободи та комфорту від теплого, мокрого підгузка – це те, що дійсно є особливим для мене".

Райлі Кіло / Фото: YouTube/TLC

Райлі каже, що в підгузках вона не робить нічого іншого, окрім як мочить їх, а це означає, що їй ніколи не доводиться користуватися громадськими туалетами.

Вона додала: "Будучи дорослою дитиною, я почуваюся по-різному. Іноді я почуваюся по-справжньому щасливою, а іноді мені стає сумно. Я знаю, що, зрештою, більшість людей не згодні з цим... Іноді мені хочеться, щоб я не йшла цим шляхом, але зазвичай вистачає лише пів секунди, щоб сказати: "Та годі тобі, Райлі, тобі ж це подобається". Важко розповісти комусь про це, бо завжди є страх, що вони будуть дуже негативно ставитися до мене і засуджувати".

Вона розповіла подрузі, що через свою трансгендерність ніколи не мала шансу побути маленькою дівчинкою.

"Приємно мати можливість створювати нові спогади", - каже вона. "Я не відчуваю, що те, що я роблю, неправильно, брудно чи дивно. У мене немає причин зупинятися, тож навіщо мені це робити?".

Райлі Кіло / Фото: YouTube/TLC

Під час програми Райлі відвідала терапевтка Ненсі Келлс і розповіла, що в дитинстві з неї багато знущалися. Ненсі сказала: "Неможливо змусити її змінитися. Це її вміння справлятися з труднощами, тому, намагаючись сказати їй, що вона повинна зупинитися, вона просто зажене це вглиб".

У відео, яке Райлі опублікувала 2021 року – через 10 років після виходу епізоду в ефір – 35-річна жінка більше розповідає про свій спосіб життя і про те, що вона робила протягом останнього десятиліття.

Вона пояснила, що є відеопродюсеркою, керує власною студією і створює багато контенту для Інтернету. Потім вона розповіла про ABDL (Adult Baby Diaper Lover/Lifestyle), додаючи: "Я дуже люблю підгузки... Вони мене просто зачаровують, я їх обожнюю. У мене є регресивна сторона, я люблю бути маленькою і притискати до себе моїх плюшевих іграшок і таке інше. Я знаю, хто я, і я знаю, про що я".

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