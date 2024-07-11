Доросла жінка, яка важить всього 25 кг, продовжує худнути: який вона має вигляд (фото)

Молода жінка, яка важить всього 25 кілограмів, привернула велику увагу в Мережі після того, як шокувала своїм зовнішнім виглядом. Втім, вона заявила, що має на меті втратити ще більше ваги.

Про це пише Oddity Central.

Китаянка, відома в Інтернеті як Baby Tingzi, має зріст 160 см та екстремально маленьку вагу. У неї є понад 42 000 підписників на Douyin, китайській версії TikTok. Більшість юзерів постійно висловлюють стурбованість щодо стану її здоров'я. Втім, Baby Tingzi завжди відмахується від таких повідомлень, стверджуючи, що вона вважає за краще бути надзвичайно стрункою і додавши, що її скелетний силует не має негативного впливу на її життя.

Baby Tingzi / Фото: скриншот з відео

Мешканка Гуанчжоу постійно публікує кліпи у вбранні, що підкреслює її статуру. У більшості своїх відеороликів блогерка танцює перед камерою, демонструючи свої худі ноги та руки.

Baby Tingzi / Фото: скриншот з відео

Також вона регулярно стає на ваги, щоб тримати в курсі прихильників щодо свого схуднення.

Baby Tingzi / Фото: скриншот з відео

Після того, як Baby Tingzi прославилася в китайських соціальних мережах, багато хто прокоментував, що вона, швидше за все, страждає на анорексію і потребує термінової медичної допомоги, а деякі навіть називали її "скелетом, що танцює".

Важко уявити дорослих, що важать 25 кілограмів

Я б не наважився занадто сильно рухатись від страху, що зламаю свої кістки

Боже, я дуже боюся, що ти помреш, поки я дивлюсь у свій телефон

Нагадаємо, найвища жінка на планеті побила ще два світові рекорди. Вперше вона прославилася десять років тому.

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