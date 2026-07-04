Дощ із даху: незвичайна система охолодження будинків стала вірусною

Rooftop Rain

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У соціальних мережах активно поширюються відеоролики, на яких у спекотний літній день з дахів житлових багатоповерхівок Китаю здіймаються густі хмари водяного туману.

Незвичайна технологія дістала назву Rooftop Rain («Дощ із даху») й уже спричинила жваве обговорення серед користувачів Інтернету, передає Oddity Central.

Упродовж десятиліть основним способом боротьби зі спекою в містах залишалися кондиціонери. Однак зі зростанням температур через зміну клімату Китай почав експериментувати з новими методами охолодження густонаселених житлових кварталів. Одним із таких рішень стала система, яка вже привернула увагу мільйонів людей у Мережі.

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За повідомленнями, технологію випробовують у місті Юньчен провінції Шаньсі на півночі Китаю. На дахах декількох багатоквартирних будинків встановили спеціальні форсунки високого тиску, які розпилюють у повітря надзвичайно дрібні краплі води. За попередніми даними, це дозволяє знизити температуру навколо будівлі приблизно на 8 градусів Цельсія.

Rooftop Rain

Робота системи ґрунтується на добре відомому фізичному явищі — випарному охолодженні. Після розпилення дрібнодисперсні краплі швидко випаровуються, поглинаючи тепло з навколишнього повітря. Саме завдяки цьому температура поблизу будівлі знижується. Принцип її роботи схожий на природний механізм охолодження людського організму, коли піт випаровується зі шкіри.

Розробники наголошують, що система призначена лише для дуже спекотної та сухої погоди. За таких умов вода має повністю випаровуватися ще до того, як досягне землі, тому перехожі не повинні опинятися під своєрідним «дощем». Саме тому деякі користувачі зазначають, що назва «даховий туман» могла б точніше описувати принцип її роботи, ніж «дощ із даху».

Після появи відео на Reddit, Instagram та інших платформах багато користувачів почали запитувати, чому подібні технології досі не застосовують у ширших масштабах, особливо в країнах Європи та Північної Америки, які останніми роками також регулярно потерпають від рекордної спеки.

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Втім, попри значний інтерес, ефективність Rooftop Rain поки що залишається предметом дискусій. Фахівці звертають увагу, що наразі бракує відкритих даних про те, наскільки добре система працює у великих містах і чи виправдовує вона витрати на експлуатацію.

Зокрема, поки що невідомо, який обсяг води необхідний для ефективного охолодження великих житлових кварталів, чи не засмічуються форсунки через мінеральні відкладення, а також наскільки помітно знижується температура всередині самих будівель, а не лише навколо них.

Попри ці запитання, повідомляється, що в декількох китайських містах уже працюють системи збору дощової води на дахах будинків, які можуть використовуватися для подібних технологій охолодження. Це свідчить про те, що влада країни продовжує шукати нові способи боротьби з екстремально високими температурами в умовах стрімкої урбанізації та зміни клімату.

Нагадаємо, як врятуватися від спеки без кондиціонера.

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